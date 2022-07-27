直播预告：满满“肝”货 专家谈如何应对病毒性肝炎

7月28日是一年一度的“世界肝炎日”。肝脏作为人体重要的组成部分，与人体的消化功能密切相关。病毒性肝炎如不经规范治疗，部分会发展为肝硬化，少数患者甚至发展为原发性肝癌。因此，病毒性肝炎的早期发现、正确诊断和及时治疗显得尤为重要。那么，该如何应对病毒性肝炎？

7月28日9:00，华中科技大学同济医学院附属同济医院感染科主任医师许东将做客“人民好医生”客户端直播间，向广大网友分享病毒性肝炎的相关知识，欢迎届时收看。

专家简介：

许东，博士、硕士生导师、华中科技大学同济医学院附属同济医院感染科主任医师。中华医学会热带病与寄生虫学分会肝炎学组委员兼秘书、青年组副组长、中华医学会预防学分会血源呼吸学组-感控学组青年委员、中华医学会感染病学分会细菌与真菌组委员、湖北省医学生物免疫学会感染分会副主任委员、武汉医学会感染病学分会秘书、委员。

擅长：病毒性肝炎、肝硬化、肝癌等各类肝病，重症感染性疾病和发热待查的临床诊疗和科研工作。

如何收看直播：

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