直播预告：该如何更好照护家中哮喘儿童？专家为你释疑解惑

哮喘是儿童常见的慢性呼吸道疾病之一。说起儿童哮喘，很多人知道它在换季时容易急性发作或者加重。殊不知，在病情相对缓解的季节，如果不注意防护，也可因多种因素诱发哮喘。

家有哮喘患儿的父母该如何更好地做好家庭照护？10月8日10:30，北京中医药大学东方医院儿科主任、儿科教研室主任吴力群将做客“人民好医生”客户端直播间，向广大网友分享儿童哮喘相关知识。

专家简介

吴力群，主任医师，教授，医学博士，博士生导师，北京中医药大学东方医院儿科主任、儿科教研室主任。中华中医药学会儿科分会副主任委员、中华中医药学会儿童肾病紫癜协同创新共同体副主席、世界中医药联合会小儿推拿专业委员会副会长、北京医师协会中西医结合分会儿科学组组长。

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