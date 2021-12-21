第四届世界中医药服务贸易大会在长沙举办

12月13日至14日，第四届世界中医药服务贸易大会在长沙国际会议中心召开。

中国医药物资协会名誉会长、世界中医药服务贸易联合会主席、一心堂药业集团股份有限公司董事长阮鸿献在致辞中指出：“中医药服务贸易作为我国对外贸易的重要组成部分，具有完全自主知识产权，这是我们的独特优势，也是我们软实力的重要载体。”他提出，各位专家、学者、企业家要以此次论坛为契机，牢牢把握发展时机，共同为行业发展献计献策，以更宽广的视野推动中医药传承创新发展，带领中医药稳步走向世界舞台。

会上，中国医药物资协会常务副会长、山东宏济堂制药集团股份有限公司董事长高元坤与大家分享了宏济堂促进中医药创造性转化、创新性发展，建设智慧中药房，成立研究院，推进中医药科研创新以及在国外广泛开展贸易交流活动，积极推动中医药服务贸易等做法。他表示，要紧抓当下中医药服务贸易发展机遇，推动中医药服务出口、走向世界，让中医药服务惠及更多人群。

中国医药物资协会副会长、世界中医药服务贸易联合会常务副主席兼秘书长、陕西广济堂医药集团股份有限公司董事长陈国良表示：“目前药店生存的关键价值来源于中医药、长尾品类、高净值用户、战略商品。未来药店要构建区域领先的，以中医药为主线的全生命周期健康服务平台，这是药店提档升级的优选战略。”

据悉，本次论坛以新方法、新理论为出发点，以传承、传播中医药文化为宗旨，以构建海内外中医交流服务平台为职责，培训民间中医师、海外中医师的新路径，展示海内外中医药名家研究成果和创新实践。