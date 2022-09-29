直播预告：心心相“惜” 专家为你揭开双心疾病的“亲密关系”

2022年9月29日是第23个世界心脏日，心脏是人体最重要的器官之一，心脏健康与否直接关乎我们的生命。需要注意的是，心脏不仅仅是一个器官，它的活动与人的心理精神状态密不可分，而心理健康和心脏健康又是相互影响的。长期不良情绪可能会引起心脏不适，心脏疾病也会让人产生消极心理。那么，情绪低落为何会引起心脏不适？双心疾病与普通心脑血管疾病在治疗方面有何异同？

9月29日上午9:00，北京中医药大学东方医院副院长赵海滨将做客“人民好医生”客户端直播间，向广大网友分享双心疾病相关知识，欢迎届时收看。

专家简介：

赵海滨，医学博士，主任医师，教授，博士生导师，博士后合作导师，北京中医药大学东方医院副院长。首都中青年名中医、教育部课程思政教学名师、中华中医药学会心血管分会常委、北京中医药学会心血管专业委员会常委、世界中医药学会联合会心身医学分会常务理事。

擅长：治疗冠心病、心绞痛、心律失常、高血压、心肌病、心力衰竭等心脏疾病。尤其擅长心血管疾病症如心悸、胸痛等合并焦虑、抑郁、失眠、易惊等精神情志病的中西医诊治。

如何收看直播：

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