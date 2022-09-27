应对老龄化 呵护夕阳红

截至2021年底，全国参加基本养老保险10.3亿人，基本医疗保险覆盖13.6亿人，参保率稳定在95%以上，全民医保基本实现；全国共有两证齐全医养结合机构6492个，机构床位总数175万张，医养签约近7.9万对……

党的十八大以来，中国加快完善老年人社会保障、养老服务、健康支撑三大体系，努力构建老年友好型社会，健康老龄化工作稳步推进，积极老龄观逐渐深入人心，老龄工作取得显著进展和成效。

聚焦“老有所养”

养老服务体系加快建设

国家卫健委数据显示，截至2021年底，全国60岁及以上老年人口达2.67亿，占总人口的18.9%；65岁及以上老年人口达2亿以上，占总人口的14.2%。据测算，预计“十四五”时期，60岁及以上老年人口总量将突破3亿，占比将超过20%，进入中度老龄化阶段。

随着人口老龄化快速发展，养老服务体系建设日益重要且紧迫。

“养老服务体系是贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略的三大体系之一，聚焦解决‘老有所养’问题。”民政部养老服务司副司长李永新介绍，党的十八大以来，中国养老服务政策制度密集出台，养老服务体系建设取得长足进步。

“2012—2021年，中央财政累计投入359亿元支持养老服务设施建设。截至目前，社区养老服务基本覆盖城市社区和半数以上农村社区。截至2022年第一季度，全国各类养老服务机构和设施达36万个，床位812.6万张，床位数是2012年底的近2倍。”李永新介绍，中国推动养老服务市场全面放开，相继出台土地供给、税费优惠、财政补贴等优惠扶持政策。连续实施居家社区养老服务改革、公办养老机构改革、敬老院改造提升等专项行动和试点。

在提升养老服务质量方面，中国建立了养老服务标准体系，基本形成全国统一的服务质量标准和评价体系。相关部门开展了为期4年的全国养老院服务质量建设专项行动，整治服务隐患42.2万处；连续3年实施民办养老机构消防安全达标提升工程；开展非法集资等养老诈骗专项整治，严厉打击了少数不法机构和欺老虐老行为，让老年人在养老服务中更安全、更安心。

满足多样需求

社区养老服务更加便民

在众多的养老模式中，居家养老、社区养老更受老年人的青睐。目前，中国大多数老年人选择居家和社区养老，形成“9073”的格局，约90%的老人居家养老、7%左右的老年人依托社区支持养老、3%的老年人入住养老服务机构养老。

“我们坚持将积极应对人口老龄化国家战略落实到城市规划建设管理的方方面面，多措并举推进社区养老服务设施建设，为老年人提供就近就便、‘家门口’服务。”住房和城乡建设部建筑节能与科技司副司长张雁说。

完善标准规范、摸清问题短板、加快设施建设……近年来，住建部发布《城镇老年人设施规划规范》等标准规范，组织开展社区养老等基本公共服务调查研究工作，因地制宜补齐养老服务设施建设短板。2019年到2021年，各地在老旧小区改造中推动既有住宅加装电梯5.1万部；2020年至2022年上半年，各地建设改造社区养老、助餐等服务设施约3.6万个，更好满足老年人多层次、多样化需求。

“截至2022年第一季度，全国社区养老服务机构和设施32万个，床位308万张，分别占到全国养老服务机构设施数和床位数的88.9%、38%。”李永新介绍，近年来，民政部积极顺应广大老年人依托社区居家养老的愿望，不断推动养老服务发展的重心向居家社区倾斜，指导推动各地在区县层面建设连锁化运营、标准化管理的示范性居家社区养老服务网络，建设街道（乡镇）区域养老服务中心和社区嵌入式养老服务机构。“十三五”时期，中央专项彩票公益金投入50亿元支持203个地区开展居家社区养老服务改革试点；2021年和2022年，投入22亿元支持84个地区开展居家社区基本养老服务提升行动，推动各地探索形成家庭养老床位，助餐、助浴、助洁、助医、助行、助急“六助”服务等满足老年人多元养老需求的服务模式。

瞄准“健康长寿”

医养结合取得积极成效

家家有老人、人人都会老，老年人最关注健康问题。医养结合工作整合了养老和医疗资源，深受老年人欢迎。近年来，国家不断推进医养结合，多层次满足老年人多样化需求。

为破除制约医养结合发展的难点堵点，今年7月，国家卫健委印发《关于进一步推进医养结合发展的指导意见》，出台一系列具有针对性的措施。“我们制定了医养结合机构管理指南、医养机构服务指南、医养签约合作服务指南3个标准规范，应该说医养结合的标准规范体系初步建立。”国家卫健委老龄健康司司长王海东介绍，中国将老年健康与医养结合服务纳入基本公共卫生服务项目，增加居家社区医养结合服务供给，组织开展老龄健康医养结合远程协同服务试点。截至2021年底，全国医养签约数是2017年的6.6倍；两证齐全医养结合机构数较2017年增加76.7%。

“健康老龄化是应对人口老龄化成本最低、效益最好的手段和途径。”王海东说，简单来讲，健康老龄化指维护老年人的内在能力、改善老年人的外部环境、延长老年人的健康预期寿命。

为此，中国开展老年健康促进行动，采取多种方式加强老年健康教育，不断提高老年人健康管理和服务水平。2021年，约有1.2亿65岁及以上的老年人在城乡社区接受了健康管理服务。与此同时，相关部门推动建设老年友善医疗机构，实施便利老年人就医的举措。截至2021年底，设有老年医学科的二级以上综合医院达到4685个，建成老年友善医疗卫生机构约2.1万个，设有安宁疗护科的医疗卫生机构超过1000个。

王海东介绍，下一步将持续做好老年健康预防保健、医疗服务、健康照护等工作，提升老年人主动健康能力，提高老年人健康素养和健康水平，让老年人少得病、晚得病、不得大病。