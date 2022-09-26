昆明调整疫情防控措施 地铁多站点暂停服务

云南省昆明市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组指挥部25日通告，当日凌晨安宁市发现2例初筛阳性人员，为应对突发疫情，调整全市重点场所、重点人员疫情防控措施。地铁3号线西山公园站和车家壁站暂停服务。

通告称，所有来(返)昆人员须提前通过“昆明健康宝”小程序或电话方式向目的地社区报备。自9月26日0时起，农贸市场、批发市场、海鲜市场、商场超市、宾馆酒店、旅店民宿、物流城、货运场站、客运场站、餐馆、单位食堂、学校食堂、电影院、歌舞剧院、酒吧、KTV、网吧、游戏室、剧本杀、密室逃脱、棋牌室、麻将室、公共浴室、旅游景点景区、公园等人员密集场所的所有工作人员(含保安、保洁等)，须持有24小时内核酸检测阴性报告方能上岗。除工作人员，其他人员进入以上人员密集的重点公共场所，须持有48小时内核酸检测阴性报告，规范佩戴口罩。

自9月26日0时起，乘坐地铁、公交车、出租车、网约车等公共交通工具，须持有48小时内核酸检测阴性报告，规范佩戴口罩。其中，中小学校(幼儿园)学生乘车时不查验核酸检测报告。货车司机到昆后进行“落地检”，在昆期间每天开展1次核酸检测。自9月26日0时起，辖区内党政机关、企事业单位工作人员，以及其他进入党政机关、企事业单位的人员，均须持有48小时内核酸检测阴性报告。

昆明地铁运营有限公司25日发布公告，根据疫情防控需要，自2022年9月25日起，昆明地铁3号线西山公园站和车家壁站暂停服务，列车不停站通过，恢复运营时间另行通知。

25日上午，昆明安宁市、西山区分别通告，自9月25日7时起对安宁市太平新城街道及金方街道、西山区碧鸡街道辖区范围(含西山风景区)实行临时性静态管理，区域内所有人员进行核酸检测。