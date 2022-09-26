国家卫健委：9月25日新增新冠肺炎本土确诊病例235例 本土无症状感染者597例

9月25日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例295例。其中境外输入病例60例（上海19例，广东19例，福建5例，北京3例，四川3例，天津2例，江苏2例，浙江2例，云南2例，山东1例，重庆1例，陕西1例），含5例由无症状感染者转为确诊病例（广东2例，四川2例，江苏1例）；本土病例235例（贵州154例，四川35例，黑龙江16例，西藏9例，广东7例，天津3例，云南3例，宁夏3例，青海2例，内蒙古1例，重庆1例，陕西1例），含101例由无症状感染者转为确诊病例（贵州90例，四川9例，青海1例，宁夏1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例280例，其中境外输入病例54例，本土病例226例（四川77例，内蒙古40例，海南29例，贵州15例，北京14例，西藏14例，山东11例，广东11例，天津5例，广西3例，陕西3例，辽宁1例，江西1例，湖北1例，新疆1例），解除医学观察的密切接触者12468人，重症病例较前一日增加5例。

境外输入现有确诊病例558例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例23809例，累计治愈出院病例23251例，无死亡病例。

截至9月25日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例2962例（其中重症病例41例），累计治愈出院病例241496例，累计死亡病例5226例，累计报告确诊病例249684例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者5936176人，尚在医学观察的密切接触者136475人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者704例，其中境外输入107例，本土597例（宁夏184例，黑龙江141例，贵州97例，西藏89例，天津16例，青海16例，四川13例，新疆8例，江苏5例，广东5例，江西3例，山东3例，云南3例，陕西3例，河南2例，湖北2例，河北1例，内蒙古1例，浙江1例，安徽1例，广西1例，海南1例，重庆1例）。

当日解除医学观察的无症状感染者1332例，其中境外输入132例，本土1200例（海南355例，贵州219例，西藏205例，四川87例，辽宁61例，内蒙古56例，山东36例，湖北31例，黑龙江26例，江西21例，天津18例，广西17例，吉林13例，甘肃12例，陕西9例，广东7例，新疆7例，青海6例，河北3例，上海3例，河南3例，福建2例，宁夏2例，重庆1例）；当日转为确诊病例106例（境外输入5例）；尚在医学观察的无症状感染者11333例（境外输入760例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例6662991例。其中，香港特别行政区412147例（出院83531例，死亡10116例），澳门特别行政区793例（出院787例，死亡6例），台湾地区6250051例（出院13742例，死亡10828例）。