长期不吃红肉 易缺乏哪种营养？

关于吃肉，有一种说法：四条腿不如两条腿，两条腿不如没有腿。其中，猪肉、牛肉、羊肉就是四条腿的代表，而鱼是没有腿的代表。这主要是从脂肪酸含量和脂肪酸组成方面考虑的。

吃肉顺序优先鱼虾类

鱼虾类脂肪含量低，且含有较多不饱和脂肪酸；禽类脂肪含量也较低，其脂肪酸组成也优于畜类脂肪。所以一般人群在吃肉顺序上可以优先考虑鱼虾类。

吃肉优选鱼虾，并不是意味着只吃鱼虾。正确的肉类摄入量的顺序是没有腿的>两条腿的>四条腿的。

完全不吃红肉会导致缺铁

完全不吃红肉，只吃鱼虾或鸡鸭肉，很容易导致身体里的铁元素不足，因为猪肉、牛肉、羊肉等红肉恰是铁元素的优质来源。

铁参与体内氧的运送，而且对维持正常的造血功能和免疫功能起着重要的作用，缺乏会导致面色苍白、疲劳乏力、头晕、心悸及缺铁性贫血。

所以，什么肉吃多了都不合适，什么肉都不吃也不合适。我们需要做的是掌握好量，各种肉类交替食用，这样才能均衡营养。

合适的吃肉量到底是多少呢

最简单的一个判断办法：手指两个关节的长度，差不多两个手指的厚度，这样大小的一块肉，大概是生重一两（50克）。做熟后重量会减少，一两生肉变成熟肉以后大概是35克。

一般成人，在动物性食物的摄入量上，平均到每天可以吃生重40-75克的禽畜肉，再加上40-75克的水产，以及一个鸡蛋。

文/于康（北京协和医院临床营养科教授）