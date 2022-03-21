直播预告：牙齿缺失该怎么修复？

生活中，很多人都对牙齿疾病不以为然，存在“不痛不用看牙”的心理。甚至有些人牙齿缺失了也放着不管，实际上牙齿不仅仅承担着美观作用，它和咀嚼、发音、以及全身的健康都紧密相关。那么牙齿缺失后该怎么修复？如何才能拥有健康美丽的牙齿？

3月23日10:00-11:00，浙江大学医学院附属口腔医院医学中心口腔修复科主任医师、教授傅柏平将做客“人民好医生”健康科普直播间，与大家就牙齿缺失修复的相关问题进行分享。千万不要错过。

专家简介：

傅柏平，浙江大学医学院附属口腔医院医学中心口腔修复科主任医师、教授、第四届“白求恩式好医师”奖获得者，牙医学博士，中华口腔医学会口腔修复专业委员会副主委、中华口腔医学会口腔材料专业委员会副主委，中华口腔医学会口腔美学专业委员会常委。

擅长：从事口腔修复临床、教学和科研工作三十余年，擅长口腔美容修复、口腔种植修复和咬合重建修复。

如何收看直播：

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