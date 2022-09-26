大理发现1名乘动车“落地检”初筛阳性人员

云南省大理市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作指挥部25日通告，9月25日，大理市在对乘坐动车入(返)市人员落地核酸检测筛查中，发现1名省外入市核酸检测初筛阳性人员。

通告称，该核酸检测初筛阳性人员，9月24日乘坐D3810次动车03号车厢(其间，自行调整座位至06号车厢)于18:40到达大理市，并在大理动车站完成落地核酸采样；18:59由大理镇小邑庄村漫时光艺术美花园客栈经营者接其到客栈入住，并驾车于20:18送至大理镇南五里桥“火一瓢”火锅店就餐；21:47就餐结束后乘坐网约车于22:22到达客栈休息，至管控前该人员再无外出，现已闭环转运至定点医院进行隔离医学观察。

以上相关场所涉及人员均已落实管控措施。请与上述轨迹有时空重合的人员主动向所在社区(村委会)、单位等报告，配合落实相应疫情管控措施。