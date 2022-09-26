秋分过后，四种不同体质 如何通过食物防秋燥？

秋分是二十四节气的第十六个节气，也是秋季的第四个节气。按农历来讲，“立秋”是秋季的开始，到“霜降”为秋季终止，“秋分”正好是从立秋到霜降90天的一半，有着“平分秋色”的意思，所以叫“秋分”。2022年的秋分在9月23日。

秋分饮食养生，重点在于益肺润燥。古人就有应对秋燥的“朝盐晚蜜”的说法，是说早上在白开水中加入少许食盐，咸以入肾；晚上则喝蜜水，得以健肺脾润肠道。

中医理论讲肺喜润恶燥，秋季养肺的关键是防燥。秋燥侵犯肺部，容易损伤津液，引起喉疾、咳嗽等不适的症状。不同体质容易感受到的燥邪也会不同，预防和调养也需要区分对待。

体质一：温燥。

秋分时节，暑热消散未殆尽，它与秋季的燥气汇合，形成了“温燥”的特征。温燥，以干咳为主要症状，常伴有口渴口干、痰黏稠发黄、喉咙肿痛、烦躁不安。伸出舌头，往往是偏红偏干，舌苔发黄的。平时容易上火，或者阴虚和肝郁体质的人容易出现。

针对温燥，有一个养肺润燥的经典膏方——秋梨膏。秋梨膏有很多版本的配方，可用梨加枇杷、百合、玉竹、陈皮、甘草、大枣等各类化痰止咳、益气润燥的药材同制而成。自古医家喜闻乐用，后传入宫廷，被慈禧太后御用，滋补身体。秋梨膏的主要食材是秋梨，能养肺阴、清肺热、化痰止咳。制成膏，滋阴润燥，温和不生寒。其中枇杷、百合、玉竹润肺化痰止咳；陈皮燥湿化痰、理气调中；甘草、大枣调和脾胃，益气补血；还可适当加入润肺止嗽化痰的冰糖。诸药相合，共奏养阴润肺、利咽化痰之功。可直接吃或泡水，秋燥咳嗽、用嗓过度、老烟民、阴虚火旺体质者宜用，孕妇和外感风寒者慎用，糖尿病人要少用。

体质二：凉燥。

入秋后天气渐凉，风寒侵袭肺部，被凉燥侵扰的人也多了。平时脾胃虚寒，吃凉的容易拉肚子，这类虚寒体质的人容易被凉燥损伤，要提前预防。凉燥引起的症状，除了干咳外，还有怕冷、鼻塞、流清涕、痰少痰白等表现。伸出舌头，往往是偏干，舌苔薄白的。杏仁和核桃仁是改善凉燥症状的首选。杏仁入肺、大肠二经，能滋肺润肠，止咳平喘；核桃仁性温而味甘，归肺、肾、大肠经，可以温补肺肾、定喘润肠。中医理论讲肺与大肠相表里，所以燥咳时还会有便秘的问题出现。种仁中富含油脂，止咳平喘还能润肠通便，对于燥咳、便秘十分适用。

体质三：怕冷虚弱。

一些中老年人，一入秋就咳喘，喉咙干不舒服。本质上是体质虚弱，正气不足。平素怕冷、腰酸、胸闷、气急，在寒冷、干燥的季节，更容易咳嗽发作，病情加重。

今年暑热较重，耗气伤阴，对体质虚弱的人来说，形势更为严峻。遭遇秋燥之后，很容易患上咳嗽，并伴有倦怠乏力、少气懒言、咯痰无力等症状。对待这种症状，重点是补虚，而且是深层补虚。深层次的滋润补养，可以用银耳羹。除了滋润生津的银耳外，加入雪梨清热除烦，百合清心安神，杏仁润肺止咳，枸杞滋肾补肝。共奏滋阴润燥、补虚安神之功，深层润养五脏六腑。尤其适合皮肤毛发干燥、肺阴亏虚咳嗽、夜晚燥热不眠的人群。因为银耳羹特别润补，所以痰湿重的人慎用。

体质四：肝火旺盛。

有的朋友可能会发现，人在生气发怒后特别容易咳嗽。这是因为经常生气的人，往往肝火较旺，肝火上犯于肺，中医叫“木火刑金”，除了咳嗽之外，还常伴有头晕、头痛、失眠等症状。收敛肝火，可以适当地多食些酸味食物，因为酸味入肝，有收敛平肝的作用。

青梅可以生津滋阴，敛肝润肺。市面上有一种紫苏梅饼，加入了另一种药食同源的中药紫苏，紫苏可以解表散寒、行气和胃、宽胸理气，还可解鱼蟹之毒。针对咳嗽、咽干、阴虚火旺体质者尤为适宜。紫苏和青梅，一散一收，有升又降，散寒又理气。正值螃蟹肥美的时节，食蟹时，配一点紫苏梅饼，还可以预防腹泻。 文/李怀（北京市鼓楼中医医院内科副主任医师）

知识链接

秋分时节，有一类蔬菜特别适合秋天吃！

秋分时节，气温逐渐变低，气候变得比较干燥，容易出现秋燥、便秘。在这个时节的饮食，依然要遵循合理膳食、均衡营养的总体原则，同时建议经常吃点山药等薯类食物。《中国居民膳食指南（2022）》建议：每天吃薯类50-100克。

薯类中的纤维素等

有助于防治便秘

薯类包括红薯、马铃薯、山药、芋头等。薯类含有丰富的碳水化合物、胡萝卜素、维生素C、铁和钙，薯类中含有的纤维素、半纤维素和果胶等，有助于肠道蠕动，防治便秘。

研究显示，增加薯类的摄入可降低便秘的发病风险，可以降低大便干硬、排便困难的发生率。

山药属于薯类，含有丰富的碳水化合物、多种维生素，包括胡萝卜素、维生素B1及B2、钙、磷、钾、钠、镁、铁、锌、铜等多种矿物质，还含有丰富的膳食纤维。

山药都有哪些品种？

山药有多个品种，知名度较高的有铁棍山药和淮山药。

铁棍山药主要产于河南、山东一带，与普通山药相比，毛须多、色白、水分少、黏度大，体质坚重，入水久煮不散。

淮山药又名水山药，主要产自江苏、安徽等地，它的茎通常带紫红色。

细毛山药根呈圆柱形，皮薄，表面有细毛，黄色，有黄褐色斑痣，肉质细白。

另外还有麻山药、灵芝山药以及从日本引进的大和长芋山药。

推荐几种山药的吃法

山药的吃法有多种，包括生吃、蒸、煮、炖、炒、炸等。从健康的角度考虑，建议多采用生吃及蒸、煮、炖的方式，少用炸的方式。因为经过油炸，会增加食物中能量的含量。

1.生吃：洗净直接吃，看着白、吃着脆，也可以凉拌食用。

2.蒸：很省事，做熟了直接吃就可以，也可以蘸点白糖或蜂蜜佐味，或做成蓝莓山药。

3.煮：可以熬粥，熬小米粥、大米粥或杂粮粥时都可以放一点山药，也可以做成山药南瓜粥。

4.炖：可以和肉类炖在一起，排骨山药、乌鸡山药，也可以和土豆、豆角等做成乱炖。

5.炒：可以单独清炒，也可以和木耳一起炒，一白一黑，对比鲜明，口感不错；还可以做成山药炒肉片。

6.炸：拔丝山药最有名，还有蜜汁山药。

文/马博士健康团