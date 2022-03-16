直播预告：防治肝硬化 远离肝癌

肝硬化是一种常见的慢性进行性肝病。在我国，大部分的肝硬化为肝炎后肝硬化，主要由乙肝、丙肝等病毒性肝炎所致；少部分为酒精性肝硬化，主要由酒精肝、脂肪肝等疾病引起；还有很少一部分是药物性肝硬化和血吸虫性肝硬化，主要由药物的毒副作用和血吸虫病引起。

3月18日19:00，首都医科大学附属地坛医院肝病中心主任医师马烈将做客“人民好医生”健康科普直播间，与大家就肝硬化防治的相关问题进行分享。

专家简介：

马烈，首都医科大学附属北京地坛医院肝病中心主任医师。1984年毕业于北京医科大学医疗系，毕业后一直从事传染病临床、教学和科研工作，至今已24年，具有扎实的专业理论基础和丰富的临床及教学经验。

擅长：多年来一直从事传染病的医教研工作，对各类肝病的诊治具有丰富的临床经验，尤其擅长乙型，丙型病毒性肝炎的抗病毒治疗，以及肝癌肝硬化的防治。

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