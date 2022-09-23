秋分时节：谨防过敏性鼻炎 推荐这些预防小妙招

“秋分者，阴阳相半也，故昼夜均而寒暑平。”秋分到来，天气日渐凉爽，但不少网友表示，一到秋天就忍不住鼻子痒、打喷嚏，实在招架不住。在本期《1分钟养生课》，重庆市人民医院副院长、过敏反应科主任医师周维康，为广大网友讲解防治过敏性鼻炎的相关知识。

周维康表示，随着夏秋换季，很多人开始流鼻涕、打喷嚏、鼻子痒，且短期无法缓解。这可能是季节性过敏性鼻炎，如果不好好控制，可能导致鼻窦炎、分泌性中耳炎等并发症，少数人甚至会发展成为哮喘，严重过敏还可能引发休克。

周维康介绍，过敏性鼻炎分为季节性和常年性两种。其中季节性过敏性鼻炎又叫做“花粉症”，每年只有季节性发作，通常是由花、草、树木等引起，多与季节性室外的环境有关。

“季节性过敏性鼻炎又分为春季和秋季过敏性鼻炎。每年春季的风媒花粉以树花粉为主，常见的植物有榆树、杨树、柳树、柏树等；而每年秋季，风媒花粉以杂草花粉为主，常见的植物有蒿属、豚草、地肤、蓖麻等。现在正值秋季，我们在外面看到的蒿属、豚草等就是罪魁祸首。”周维康说。

周维康强调，儿童是过敏性疾病最大的患病人群，应该重视儿童阶段过敏的防治。阻断过敏性鼻炎发展为过敏性哮喘，是过敏防治的重要内容。一是定期随访，如随访过敏原变化、过敏性鼻炎病情进展等；二是进行脱敏治疗，如花粉过敏患者花粉季节结束后可以进行花粉脱敏治疗，以减轻来年花粉过敏的症状。

此外，周维康建议，平时应注意防寒保暖，适当增减衣物。洗脸时用清水清洗鼻腔，达到有效清洗。多按摩面部鼻部的迎香穴、风府穴、风池穴等，按摩到微微发热为宜。适度运动，增加人体肾上腺素的分泌，以抑制过敏。