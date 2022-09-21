禁售槟榔，不仅因为它是一级致癌物

9月10日，歌手傅松因口腔癌去世，终年36岁。傅松生前曾在社交平台上表示自己的口腔癌系槟榔所致，呼吁大家“珍惜生命，远离槟榔”。近日，“36岁歌手嚼槟榔6年因口腔癌过世”的话题一度登上微博热搜，舆论场中关于禁售槟榔的呼声再起。据浙江义乌市市场监督管理局工作人员透露，近期上级有关部门要求，浙江省内食品经营者不得销售食品包装和标签标识的槟榔制品，如果之后商家存在销售槟榔行为，相关部门会进行处罚。

三年前，一篇题为《千亿“软性毒品”槟榔，和正在上瘾的6000万中国人》的文章广泛流传于网络，文中将槟榔描述为“软性毒品”，指出其“有百害而无一利”，引发网友对槟榔危害口腔健康的热议。近年来，禁售槟榔的社会呼声很高，这次歌手傅松成为槟榔的受害者，再次引发社会对于槟榔危害的讨论，多地掀起禁售槟榔潮是可以预见的结果。

其实，浙江义务这次禁售槟榔并非临时作出的决定，而是酝酿已久的一项举措。政府相关部门出手禁售槟榔，引发了诸多网民的大力支持和叫好，这在相当程度上代表了主流的声音。但也要看到，槟榔被一些地方视为特色食品，并已形成了十分完备的产业链条，禁售槟榔必然会影响很多人的切身利益，因此也难免出现反对之声。不仅此次浙江义务禁售如此，此前一些地方推出相似举措，也曾引发不同的声音。就连此前叫停槟榔广告，也一直存在争议，推进颇为困难。

有观点认为，槟榔是一级致癌物，让一些人付出了健康甚至生命的代价，禁售理所应当。然而，对禁售不理解、不支持的人认为，仅仅因为槟榔是一级致癌物就禁售，这个理由很不充分。因为烟草中的尼古丁、咸鱼、熏制食品、随酒精饮料摄入的乙醛等，都属于一级致癌物，相应商品是否都应该下架禁售？包含致癌物的食品不仅只有槟榔，如果其它一级致癌物不禁售，就不应该专挑槟榔下手。比如合理的做法是，对于含有致癌物的食品，应提倡减少消费，通过健康的生活方式来防癌。

从表面上看，这话很有道理，但实际上，禁售槟榔并非仅仅因为它是一级致癌物，更因为在目前它并非食品。这是因为2020年最新版的《食品生产许可分类目录》取消了食用槟榔的类别，此后，槟榔作为食品的生产许可和监管缺乏依据。尽管槟榔陷入尴尬身份之后，各种不同的观点较多，但既然槟榔已被清除出食品分类目录，那么在市场上被当作食品来销售，就会显得很不妥当。因此，下架和禁售是正常选择。

不仅如此，只要《食品生产许可分类目录》作了这一修改，那么，任何将槟榔当作食品的广告或其它推销活动，都失去了正当性。将槟榔当作食品来生产销售，更应被当作影响食品安全的行为来看待。只有明白了这个道理，才能统一对槟榔的看法，进而化解纷争，尽早开启全面禁售槟榔的行动。