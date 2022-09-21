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世界阿尔茨海默病日：10个早期症状 帮你识别阿尔茨海默病

人民网记者 闫妍

2022年09月21日08:20 来源：人民网

9月21日是世界阿尔茨海默病日。随着老龄化程度进一步加深，阿尔茨海默病的发病率逐年增高。很多人年纪大了，会丢三落四、爱忘事，自己和家人认为这是“老糊涂”了，没什么大碍，其实这可能就是阿尔茨海默病的早期表现。

“阿尔茨海默病是一种慢性、进行性发展的神经退行性疾病。”武汉大学人民医院（湖北省人民医院）神经内Ⅰ科副主任张振涛在接受人民网记者采访时介绍，阿尔茨海默病是导致老年人发生痴呆的主要原因，一般高发于65岁以上人群。

“阿尔茨海默病主要表现为认知功能损害和精神行为障碍，会出现记忆力、语言能力、计算力等认知功能的减退，同时常伴有人格和行为的改变，如暴躁易怒、自私多疑，出现幻觉、妄想和攻击行为等。”张振涛说。

张振涛提示，阿尔茨海默病起病隐匿，早期症状不易被察觉，如经常出现以下情况，要提高警惕及时就医。

1.记忆力下降，出现频繁和持久的健忘，重复提问相同的问题。

2.交流时出现找词困难、赘述等。

3.处理以往熟悉的事务出现困难。

4.学习新知识能力下降。

5.无法单独购物，规划个人收支出现困难等。

6.同时处理两件事情时不知所措。

7.分不清方向，记不住月份或季节。

8.性格改变，对以往的爱好丧失兴趣。

9.喜怒无常，出现焦虑、抑郁等情绪和睡眠障碍。

10.逃避社交活动，与亲友交流方式改变。

“积极的预防和干预能够有效延缓阿尔茨海默病的发生和发展。”张振涛建议，日常生活中，应保持均衡的饮食模式和健康体重；保持心情舒畅，按时作息，保证充足睡眠；每周至少1次中高强度运动锻炼，多进行脑力活动等；戒烟限酒，避免久坐等不良生活习惯，积极参与社会活动；防治高血压、糖尿病、高血脂、甲状腺功能异常、白内障等疾病。（视频制作：实习生周怡廷）

(责编：王仁宏、吕骞)


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