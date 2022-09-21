国家卫健委：9月20日新增新冠肺炎本土确诊病例123例 本土无症状感染者485例

9月20日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例166例。其中境外输入病例43例（广东12例，上海8例，福建8例，北京7例，四川3例，重庆2例，黑龙江1例，云南1例，陕西1例），含5例由无症状感染者转为确诊病例（广东3例，四川2例）；本土病例123例（贵州57例，四川28例，西藏13例，黑龙江9例，云南5例，天津3例，广东3例，海南2例，浙江1例，山东1例，河南1例），含18例由无症状感染者转为确诊病例（贵州9例，四川6例，黑龙江1例，河南1例，云南1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例327例，其中境外输入病例49例，本土病例278例（四川86例，海南64例，广东45例，西藏31例，山东9例，辽宁7例，陕西6例，广西5例，北京4例，吉林4例，青海4例，天津2例，河南2例，重庆2例，贵州2例，内蒙古1例，江苏1例，江西1例，湖南1例，云南1例），解除医学观察的密切接触者23767人，重症病例较前一日增加2例。

境外输入现有确诊病例571例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例23527例，累计治愈出院病例22956例，无死亡病例。

截至9月20日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例3297例（其中重症病例42例），累计治愈出院病例240121例，累计死亡病例5226例，累计报告确诊病例248644例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者5851059人，尚在医学观察的密切接触者157786人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者581例，其中境外输入96例，本土485例（西藏155例，贵州131例，黑龙江102例，四川27例，新疆11例，广西10例，湖北9例，天津8例，河南8例，甘肃5例，青海5例，宁夏4例，山东2例，广东2例，云南2例，河北1例，浙江1例，江西1例，陕西1例）。

当日解除医学观察的无症状感染者2048例，其中境外输入102例，本土1946例（西藏1129例，黑龙江213例，辽宁83例，江西71例，广西68例，四川67例，贵州59例，山东46例，海南42例，新疆31例，湖北20例，广东19例，陕西16例，吉林14例，河南14例，天津12例，甘肃11例，青海11例，内蒙古9例，山西2例，上海2例，江苏2例，安徽2例，福建2例，河北1例）；当日转为确诊病例23例（境外输入5例）；尚在医学观察的无症状感染者15528例（境外输入766例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例6452469例。其中，香港特别行政区408137例（出院81491例，死亡9908例），澳门特别行政区793例（出院787例，死亡6例），台湾地区6043539例（出院13742例，死亡10604例）。