为啥过敏老反复？三个真相送给你

又到了万物复苏、春暖花开的时节，大家走出家门、亲近自然的同时，过敏体质的朋友也开始了新一年的过敏征程——眼红眼痒、打喷嚏、流鼻涕、咳嗽憋气、皮肤瘙痒……甚至吃个水果、吃颗坚果就诱发了休克。

随着过敏的人群越来越多，网络上也逐渐出现了各类传言，那么到底这些传言是真是假呢？今天，北京协和医院变态反应科专家就来说一说，关于过敏的三大谣言，记得千万别听信！

谣言一：过敏都是“免疫力差”的错！

人体免疫系统包括体液免疫系统和细胞免疫系统，能帮助我们识别并清除外来的入侵病原体、体内的癌细胞，以及衰老死亡的正常细胞。

当维护机体平衡的免疫系统出现紊乱，就会引发相应的病症：

（1）如果识别、攻击“敌人”的能力低下，就会造成感染、肿瘤；

（2）如果将自己健康细胞错误识别成“敌人”进行攻击，就会引发自身免疫性疾病；

（3）如果将无害物质也过度识别为“敌人”加以进攻，就会造成过敏。

可见，面对外来入侵物，正常免疫系统只会对威胁到人体健康的微生物、病原体进行攻击、剿灭；如果免疫系统出现了“认知混乱”，甚至出现“认友为敌”，就开始过度攻击进入体内并不具备威胁的花粉、食物等，在这一过程中，身体会因“殃及池鱼”引发免疫炎症，也就引起了“过敏反应”。

所以说，过敏是源于免疫紊乱，并不等于“缺乏免疫力”，更不是“免疫力低下”，简单地提高免疫力不但有可能帮不上忙，还有可能进一步加重过敏反应。

谣言二：过敏症状一旦缓解就可以停药！

过敏反应的发作取决于内外两个因素：内部因素是机体产生错误识别外界物质并加以攻击的免疫力，主要是免疫球蛋白E（IgE）；外部因素是每到过敏季节，生活环境中存在大量可与正常人同存、却被过敏体质人群视为“敌人”的过敏原，例如花粉。

每年开春，过敏体质人群一旦吸入所过敏的花粉就会发病。整个过敏过程如果用多米诺骨牌来比喻，那么第一张牌就是内在基因，第二张牌就是触发过敏的生活方式，第三张牌就是IgE，第四张牌就是过敏季节的花粉……最后一张牌就是过敏引发的炎症，当最后一张牌倒下，病人就发病了。

不少人认为“是药三分毒”，觉得过敏发作了需要用药，但症状缓解了、消失了就可以不用了。其实这是错误的。

用药虽然可以把最后一张牌按住不至于倒下，使症状缓解，但前面已倒下的牌不被扶起来理顺，也就是过敏体质不被改变、过敏季不结束，过敏症状在停药后就一定会复发。

北京协和医院近年来的实践经验证实：帮助患者找到致病过敏原后，医生根据所监测的花粉播散时间段，指导患者提前两周开始规律使用抗过敏药物，其间根据花粉浓度灵活指导用药，并确认花粉播散结束两周后再停药，能帮助绝大部分患者顺利应对过敏季节，起到事半功倍的效用。

临床常用的过敏药物包括拮抗过敏介质的药物，例如抗组胺药、抗白三烯药。此外，还有用来抑制过强免疫炎症的糖皮质激素。近年来，通过医药专家对药物的不懈改良，常用口服抗过敏药物、鼻喷或吸入局部糖皮质激素等的安全性大大提高，在专业医生的指导下，均可安全用于长期过敏管理。

谣言三：过敏性鼻炎随年龄增长会好转！

不少家长或病友不重视过敏性鼻炎，觉得随着孩子慢慢长大，体质会变强，过敏性鼻炎也会不药而愈，甚至觉得是个小毛病，不值得重视。实际上这种想法部分是源于谣言一，部分是源于对过敏性鼻炎认知不足。

过敏性鼻炎是过敏性疾病最常见的病种之一，貌似是小问题，但却与其他过敏性疾病有着千丝万缕的关系，不重视也会产生严重后果。

过敏性鼻炎的四大症状之首——鼻塞，会造成机体缺氧，危害孩子身体、智力发育，还会促成睡眠呼吸暂停综合征，恶化机体心血管系统负荷，甚至危害生命。过敏性鼻炎多数会合并结膜炎，影响视力视物，还能合并中耳炎，导致听力下降，甚至有30%—40%的患者会发展成可致死的哮喘。

过敏性鼻炎长时间的不正规治疗（尤其在青少年阶段），有可能影响颌面部发育，引发龅牙、“痴呆面容”等。可见过敏性鼻炎虽然初期可能表现是小病，但可以影响听力、视力，还能造成哮喘，影响面容。

消极等待过敏性鼻炎自愈是不可取的，大家应该辨清传言，加强科普知识学习，遵循正规医院专业医生的诊治方案，把“小毛病”“小问题”控制在萌芽阶段。（关凯 北京协和医院）