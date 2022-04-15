花粉季 为啥吃个水果也能过敏？

春天百花绽放，不仅是人们踏青赏花的时节，也是过敏症状易发的时节。有很多有花粉过敏史的网友表示，为啥只是吃了点水果，也会出现过敏症状？本期《1分钟养生课》邀请重庆市人民医院副院长、过敏反应科主任医师周维康，为广大网友分享花粉-食物过敏综合征的相关知识。

周维康表示，在花粉季，花粉过敏患者常会出现过敏性鼻炎、过敏性皮炎的过敏症状，严重者可引起过敏性哮喘，血管性水肿，休克等症状。但是有一部分花粉过敏患者，生食水果、坚果或蔬菜后口腔黏膜，接触部位发生接触性荨麻疹，部分患者还可以累及皮肤、胃肠道、呼吸道等，严重的可能出现喉头水肿，窒息死亡，这在医学上称之为花粉-食物过敏综合征。

为何会引起花粉-食物过敏综合征？周维康分析，由于花粉所含蛋白质结构与植物性食物中蛋白质的结构相似，因而产生交叉反应。当花粉过敏患者经口腔接触有交叉反应的植物性食物后，导致过敏反应发生。

那么，花粉过敏患者容易对哪些食物过敏呢？周维康表示，这取决于引起您花粉过敏的花粉种类。常见于以下几类：

一是桦树花粉过敏者。容易对苹果、樱桃、李子、榛子、花生、胡萝卜产生过敏反应。

二是艾蒿过敏者，容易对荔枝、芒果、桃子、葵花籽、西芹、香菜等产生过敏反应。

三是豚草过敏者，容易对香瓜、香蕉、黄瓜、西葫芦等产生过敏反应。

四是法国梧桐花粉过敏者，容易对桃子、樱桃、核桃、花生、生菜等产生过敏反应。

五是水稻花粉过敏者，容易对哈密瓜、猕猴桃等产生过敏反应。

周维康表示，对于花粉-食物过敏综合征的患者可以通过饮食日记进行饮食回避，确认到底是哪种食物引起相关的症状，以后在花粉过敏季，就不要再食用这种水果或蔬菜。

“如果过敏反应不是特别严重，可以尝试将导致过敏的水果或蔬菜，经过加热或煮熟后再食用。因为加热后，果蔬里面的蛋白质会发生变性，从而减轻相关的过敏症状。如果过敏反应比较严重，请及早到专业的过敏反应科就医进行专业的诊治。 ”周维康说。

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