中疾控公布重庆输入性猴痘病例详情 专家提示注意无症状感染者

19日，中国疾控中心发布周报《现场纪要：中国内地首例输入性猴痘病例——中国重庆市，2022年9月16日》(以下简称“现场纪要”)指出，重庆市16日报告的猴痘病例为中国大陆首例输入性猴痘病例，且与德国病毒高度同源。随后，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友针对猴痘疫情走势、预防方法等再次在微博发文回应。

中国疾控中心周报截图。图片来源：中国疾控中心官网

重庆报告猴痘病例与德国病毒高度同源

根据中疾控发布的《现场纪要》，该病例为一名29岁的中国籍男子，9月2日至8日在德国，随后前往西班牙，于14日返回重庆，并被隔离在当地新冠肺炎隔离点。他自述出现类似猴痘的临床表现，随后被重庆市疾控中心确定为猴痘疑似病例。

经过检测，上述病例标本中猴痘病毒属于西非B.1支，与6月21日采集的德国株高度同源，确定为中国大陆首例输入性猴痘病例。

根据17日重庆市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会消息，该病例的密切接触者均已落实了隔离医学观察措施。根据国家《猴痘防控技术指南(2022年版)》要求，隔离医学观察时间为21天。

另外，目前所有密切接触者均已开展猴痘核酸检测，结果均为阴性。经国家和市级专家综合研判，该病例入境重庆就进行了闭环转运和集中隔离，没有社会面活动轨迹，疫情传播风险低。

吴尊友：近期中国大陆不会发生猴痘流行

19日，吴尊友在个人微博(@吴尊友ChinaCDC)发文表示，尽管近期中国大陆不会发生猴痘流行，但出现零星病例的可能性还是比较大的。

他表示，中国大陆尚无本地传播的猴痘感染者，疫情主要由境外输入，新冠防控的“外防输入”措施，在阻止猴痘输入方面发挥了重要作用。

世界卫生组织把全球的猴痘疫情风险划分为高、中、低三个风险等级，全球总体定级为中等风险，其中，欧洲和美洲两个区域为高风险，非洲和东地中海及东南亚三个区域为中等风险，中国大陆所在的西太平洋区域属于低风险。随着美洲和欧洲两个高风险区域的猴痘疫情下降，给中国大陆外防输入减轻了压力。

17日，吴尊友曾在微博发文解释，猴痘的潜伏期为5-21天，多数为6-13天。新冠疫情防控的入境“7+3”隔离措施，可以拦截住大部分境外输入的猴痘病例，但潜伏期超过7天的病例，就有可能流入社会。

需警惕无症状感染者

吴尊友指出，最有可能把猴痘病毒带入境内的传染源，是那些处于潜伏期(特别是超过7天)的猴痘病毒感染者，或者无症状的猴痘病毒感染者。

据媒体报道，今年5月，一名来自美国北加州的20多岁男子，因为嘴唇、手部和背部都长了小水泡，去医院治疗被诊断患上了猴痘。

该患者并无发热、不适、虚弱、疼痛或其他典型疾病症状。他也不知道自己何时或如何被感染。他说并没有触碰过任何患有猴痘或相应症状的人。医生在他的喉咙中发现了病毒，但他没有呼吸道症状；他的直肠中也有病毒，但没有出现疼痛或痘疹症状。经诊断，该患者可能是非典型或无症状的猴痘感染者。

吴尊友指出，发生本地猴痘病毒传播最有可能的场景，将类似于欧美国家的主要传播方式，由来境外猴痘流行区来华的外国人或归国人员，他们是猴痘轻症病例或无症状感染者，与境内性取向相似、生活方式相似的人，发生造成猴痘传播的亲密肌肤接触而引发传播；第二种情景是来华或归国人员，他们是猴痘轻症病例或无症状感染者，在家庭生活日常接触中造成家庭成员的感染。

吴尊友表示，目前，中国大陆尚无社区传播，物体表面没有受到猴痘病毒污染。培养并保持良好卫生习惯，将对预防猴痘发挥积极作用。做好手卫生，可以预防新冠等呼吸道传染病、痢疾等消化道传染病，也可以预防猴痘传播；注意使用公用座便器卫生，即可预防皮肤性传染病，也可预防猴痘。