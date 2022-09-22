国家卫健委：9月21日新增新冠肺炎本土确诊病例114例 本土无症状感染者512例

9月21日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例165例。其中境外输入病例51例（广东13例，上海9例，北京6例，云南6例，内蒙古5例，福建3例，四川3例，陕西2例，天津1例，黑龙江1例，江苏1例，山东1例），含8例由无症状感染者转为确诊病例（北京2例，广东2例，四川2例，内蒙古1例，山东1例）；本土病例114例（贵州42例，四川41例，西藏13例，黑龙江7例，宁夏4例，河南3例，天津1例，浙江1例，福建1例，广东1例），含23例由无症状感染者转为确诊病例（四川18例，贵州3例，浙江1例，广东1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例279例，其中境外输入病例45例，本土病例234例（四川113例，西藏27例，广东24例，海南10例，贵州8例，辽宁7例，黑龙江7例，广西7例，北京6例，内蒙古6例，山东4例，青海4例，重庆3例，吉林2例，天津1例，浙江1例，福建1例，江西1例，云南1例，甘肃1例），解除医学观察的密切接触者21232人，重症病例较前一日减少7例。

境外输入现有确诊病例577例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例23578例，累计治愈出院病例23001例，无死亡病例。

截至9月21日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例3183例（其中重症病例35例），累计治愈出院病例240400例，累计死亡病例5226例，累计报告确诊病例248809例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者5865543人，尚在医学观察的密切接触者151003人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者610例，其中境外输入98例，本土512例（西藏143例，贵州134例，黑龙江109例，四川26例，湖北19例，广西15例，宁夏15例，天津10例，新疆9例，河南6例，重庆5例，青海5例，山东4例，云南3例，甘肃3例，河北2例，江苏2例，广东2例）。

当日解除医学观察的无症状感染者1331例，其中境外输入90例，本土1241例（西藏513例，贵州186例，黑龙江110例，辽宁82例，广西80例，四川56例，江西34例，新疆33例，山东32例，湖北26例，海南14例，广东13例，天津12例，甘肃12例，吉林8例，河南8例，青海5例，内蒙古4例，安徽4例，福建3例，河北2例，上海2例，浙江1例，陕西1例）；当日转为确诊病例31例（境外输入8例）；尚在医学观察的无症状感染者14776例（境外输入766例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例6500010例。其中，香港特别行政区408844例（出院81888例，死亡9917例），澳门特别行政区793例（出院787例，死亡6例），台湾地区6090373例（出院13742例，死亡10643例）。