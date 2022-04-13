直播预告：春季花粉过敏该怎么办？

天气越来越暖，花草树木越来越繁盛，花粉过敏的人也越来越难受：每天喷嚏不断、止不住得清鼻涕和眼泪、眼睛也痒痒的……季节性花粉过敏，到底该如何防治？

4月14日9:00，北京协和医院变态反应科主任医师、变态反应科常务副主任、中华医学会变态反应学分会主任委员王良录将做客“人民好医生”APP直播间，与大家分享相关春季花粉过敏防治科普知识。

专家简介：

王良录，医学博士，北京协和医院变态反应科主任医师，变态反应科常务副主任（主持工作），变态反应教研室副主任。作为副主编完成《中国气传花粉和植物彩色图谱》《中国气传真菌彩色图谱》的编撰工作。担任中华医学会变态反应学分会候任主委、北京医学会变态反应专业委员会副主任委员、北京医师协会变态反应专科医师分会副会长、北京医师协会变态反应科专家委员会副主任委员；《中华临床免疫和变态反应学杂志》副主编、《中华微生物学和免疫学杂志》等多种专业杂志编委。2020年2月，入选国家健康科普专家库成员。

擅长：主要从事变态反应疾病的特异性诊断、免疫治疗、空气孢粉学、花粉症合并食物变态反应、真菌变态反应的临床及基础研究工作。

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