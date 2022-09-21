做好应对老龄化关键“拼图”

“预计‘十四五’时期，我国60岁及以上老年人口总量将突破3亿，占比将超过20%，进入中度老龄化阶段。”在国家卫生健康委9月20日召开的“一切为了人民健康”系列新闻发布会上，国家卫生健康委老龄司司长王海东介绍了我国老龄化的趋势，他表示，2035年左右我国老年人口占比将超过30%，进入重度老龄化阶段。

我国老龄化呈现出速度快、任务重的特点，此外数量多、差异大也给我国的老龄化工作带来了挑战与困难。面对即将到来的中度老龄化、重度老龄化，该如何应对？

地区差异大，因地制宜找短板

如果绘制一幅我国的老龄化地图，那么按照2020年的数据，60岁及以上人口占比超过20%的省份共有10个，主要集中在东北、川渝等地区。

“人口老龄化区域差异大是我国老龄化的特点之一，同时，农村地区老龄化程度比城镇地区更高。”王海东说，为此，各地相继出台了土地供给、税费优惠、财政补贴等优惠扶持政策，实施居家社区养老服务改革、公办养老机构改革、敬老院改造提升等专项行动和试点。

在社区养老设施保障方面，住房和城乡建设部通过自检查找不足，因地制宜补齐短板。住建部建筑节能与科技司副司长张雁介绍，住建部选取59个城市开展城市体检，将“社区老年服务站覆盖率”作为重要体检内容，2020年至2022年上半年，各地建设改造社区养老、助餐等服务设施约3.6万个，建成一批举步可达、安全健康的社区养老服务设施。

居家养老为主，为“9073”打好基础

在众多的养老模式中，居家养老、社区养老更受老年人的青睐。因此，“9073”养老服务模式，即90%的老人居家养老、7%购买社区照顾服务养老、3%入住养老服务机构集中养老，被认为更加适合我国特点的老龄化应对策略之一。

数据显示，2012—2021年中央财政累计投入359亿元支持养老服务设施建设，10年来社区养老服务基本覆盖城市社区和半数以上农村社区，全国各类养老服务机构和设施达36万个，床位数达到812.6万个，是2012年底的近2倍。截至2022年第一季度，全国社区养老服务机构和设施32万个、床位308万张，分别占到全国养老服务机构设施数和床位数的88.9%、38%。

民政部养老服务司副司长李永新表示，民政部指导推动各地在区县层面建设连锁化运营、标准化管理的示范性居家社区养老服务网络，建设街道（乡镇）区域养老服务中心和社区嵌入式养老服务机构。

在健康服务管理方面，社区也成为落实老年人健康管理服务的主力军。据介绍，2021年约有1.2亿65岁及以上的老年人在城乡社区接受了健康管理服务。

医养结合，合理布局应对老龄化工作

对于老年人来说，养老问题和健康问题同等重要，因此，医养结合的养老模式也深受欢迎。为了深入推进医养结合，国家卫健委破除制约医养结合发展的难点堵点，出台了一系列具有针对性的措施。

王海东表示，当前医养结合的标准规范体系已初步建立。通过优化医养结合机构审批登记流程，2021年底全国医养签约数是2017年的6.6倍，两证齐全医养结合机构数较2017年增加76.7%。

王海东介绍，下一步将合理布局康复医院、护理院、安宁疗护机构等接续性医疗机构，健全医养合作机制，鼓励农村地区通过毗邻建设、签约合作、两院一体等多种方式实现医养结合，支持有条件的医疗卫生机构为失能、高龄等老年人提供居家医疗服务，拼好医养结合这块应对老龄化的关键“拼图”。