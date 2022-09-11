专家：近10余年特应性皮炎患病率不断上升

中新网北京9月10日电 (记者 余湛奕)每年9月14日是世界特应性皮炎日(World AD Day)。首都医科大学附属北京儿童医院皮肤科主任马琳教授9日在北京表示，近10余年，我国特应性皮炎(AD)患病率不断上升，患者人群涉及各年龄段，且年龄较小发病率越高，1-7岁年龄段儿童特应性皮炎发病率为12.94%，1岁以下儿童发病率高达30.48%。

当天上午，“全程守护，净享灿烂明天——特应性皮炎高峰论坛”在北京召开。会议通过“线上+线下”的形式，联动北京、上海、重庆、深圳、南京、青岛、武汉、昆明、太原等9城皮肤科学术领军人物相聚“云端“，共同探讨特应性皮炎长期规范化治疗新思路，开启中国特应性皮炎患者“舒坦新旅程”。

特应性皮炎是一种慢性、复发性、炎症性皮肤病，婴幼儿及青少年则是其易感人群。马琳介绍，特应性皮炎的病因和发病机制极为复杂，至今未完全阐明。目前研究显示特应性皮炎的发病与遗传因素、免疫异常、环境因素、皮肤屏障功能障碍、皮肤菌群紊乱等因素有关。婴儿在还没有发育完全的情况下，身体抵抗力相对较弱，也没有成人那样强的免疫力，所以非常容易生病，婴儿一般都比较容易被外界的细菌所感染。如果婴儿的皮肤受到了细菌和病毒的感染，就很有可能出现皮炎。遗传学因素也是特应性皮炎发病机制中重要的一环，特应性皮炎具有显著的家族聚集倾向。

“在特应性皮炎发作期，患儿皮肤往往出现严重瘙痒和皮损症状，导致皮肤开裂、红斑、丘疹、渗出，甚至可能发展为哮喘或过敏性鼻炎等其他过敏性疾病，严重影响孩子的学习生活、身心发育及健康成长。”马琳表示，如果瘙痒不能得到有效控制，不仅造成病情反复和加重，且可导致患者失眠、以及焦虑、抑郁等心理问题，国外的研究还发现特应性皮炎的孩子比健康孩子更容易患注意力缺陷多动障碍(即多动症)。此外，一些特应性皮炎患者在患病过程中，如果治疗不及时或者是治疗方法不当，也可能会让病情加重，从而增加治疗和管理的难度。

“家长一旦发现孩子皮肤出现红斑、渗出，有瘙痒性、湿疹样皮疹时，应怀疑患有特应性皮炎的可能，建议及时到医院皮肤科就诊，避免因延误治疗诱发更复杂的共病。”马琳说。

“不少患者在特应性皮炎的治疗中不规范，如用药后症状缓解就马上停止治疗；一些患者尝试多种治疗方法后疗效差，觉得治也白治，就放弃治疗了；还有一些患者觉得进行长期治疗太麻烦，殊不知，疾病的反复发作会一次比一次重。”北京大学人民医院皮肤科主任张建中教授则建议，要尽早控制疾病，并坚持长期治疗，不让它复发或者少复发，这就是特应性皮炎长期管理的目标。对于维持治疗来讲，一般轻度患者需要3个月、中度患者需要6个月、重度患者9-12个月甚至更长。(完)