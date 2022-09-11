中国药企自主研发一线治疗晚期肝癌“双艾”方案 患者死亡风险大幅降低

中新网上海9月10日电 (记者 陈静)原发性肝癌是全球常见的消化系统恶性肿瘤，中国肝癌高发。

记者10日获悉，中国药企自主研发的1.1类新药卡瑞利珠单抗联合阿帕替尼(“双艾”方案)一线治疗晚期肝癌，具有显著的临床获益和可耐受的安全性：患者的中位总生存期(OS)达到22.1个月，中位无进展生存期(PFS)达到5.6个月；与对照组相比，“双艾”方案可降低疾病进展或死亡风险高达48.0%。

北京时间9月10日，由南京金陵医院秦叔逵教授领衔的一项国家I类新药研究成果在欧洲肿瘤内科学会( ESMO)年会发布。据悉，ESMO年会是欧洲最负盛名和最具影响力的肿瘤学术会议之一。经本年度组委会严格筛选和评审，秦叔逵教授领衔的这项全球多中心、随机对照Ⅲ期研究成果从全球近3400份投稿中脱颖而出。

据悉，因肝癌发病隐匿，多数患者首诊时已为晚期。在很长一段时间内，晚期肝癌系统治疗曾停留在瓶颈期，直至靶免联合方案的出现。新的联合疗法虽在一定程度上提高了晚期肝细胞癌患者的生存期，但仍有较大提升空间。晚期肝细胞癌患者亟需更有效、更可及的治疗方案选择。

全球多中心研究比较了卡瑞利珠单抗联合甲磺酸阿帕替尼和索拉非尼在一线治疗晚期肝细胞癌中的疗效。秦叔逵教授告诉记者表示：“此项研究汇集了全球13个国家和地区的95家研究中心的集体智慧和重要贡献。”据了解，瑞利珠单抗联合阿帕替尼组客观缓解率(ORR)显著高于对照组，在所有缓解的患者中，最长缓解持续时间发生在卡瑞利珠单抗联合阿帕替尼组，超过25.9个月。“双艾”方案可降低死亡风险38%。

ESMO委员会成员、ESMO指南指导委员会成员以及ESMO肝细胞癌管理临床实践指南协调员Arndt Vogel教授指出，卡瑞利珠单抗联合阿帕替尼将是一线疗法的有效替代方案。

据悉，1.1类新药卡瑞利珠单抗和阿帕替尼均由恒瑞医药自主研发。该企业全球研发总裁张连山博士表示，未来，企业将深入实施科技创新和国际化双轮驱动战略，持续加强创新药临床研究和应用；稳步推进以“双艾”方案为代表的自主创新产品积极走向国际，致力于为临床急需提供更多更优的解决方案。(完)