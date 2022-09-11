种牙医疗服务价格调控三大看点

新华社北京9月9日电(记者彭韵佳)口腔种植“天价收费”、低价种植广告欺骗患者、用“好处费”“介绍费”收买客源……近年来，我国种植牙需求连续呈现两位数的高速增长，但也出现了部分医疗机构收费不规范等问题。

为规范牙科医疗服务和耗材收费，国家医保局8日公布《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》，提出将三级公立医院单颗常规种植牙的医疗服务部分价格调控目标定为4500元，符合特定条件的地区或医疗机构允许适当放宽，放宽比例不超过20%。

看点一

种牙医疗服务调控价是怎么确定的

口腔种植的费用大致分为种植体、牙冠和医疗服务三个部分，其中医疗服务部分的费用占比较高。

此前，国家医保局开展口腔种植收费和医疗服务价格调查登记，初步结果显示，医疗服务部分的费用高是种牙贵的重要原因之一。以各省份公立医疗机构单颗常规种植为例，医疗服务部分的平均费用超过6000元，一些地方费用超过9000元。

国家医保局医药价格招采司医药价格处处长翁林佳介绍，医疗服务费用偏高，既有项目设置不合理、过度分解等原因，也有定价过高、巧立名目乱收费等原因。

国家医保局前期征求意见，多数意见认为应当在规范收费时引导全流程费用回归合理区间，部分意见认为应当考虑技术劳务价值、技术水平、风险程度以及资源稀缺性。

综合患者、医疗机构等多方意见后，三级公立医院单颗常规种植的医疗服务价格调控目标确定为4500元，包括门诊诊查、生化检验和影像检查、种植体植入、牙冠置入等费用，但不含种植体和牙冠的费用。

此次口腔种植价格专项治理主要目的是把一些地区一些医院的畸高价格“控”下来，当前医疗服务价格已经在调控目标以内的地区，仍然按照现在的价格执行。

对于符合特定条件的地区或医疗机构，通知明确允许适当放宽调控目标。如允许经济发达、人力等成本高的地区根据本地实际放宽医疗服务价格调控目标，放宽比例不超过20%。

“公立医疗机构的具体收费以当地医疗保障部门制定公布的价格政策为准，如涉及需要植骨、软组织移植、牙周治疗等额外服务，实际收费可能会有所突破。”翁林佳说。

看点二

通过集采、竞价挂网促种植体、牙冠降价

除了规范口腔种植医疗服务费用外，国家医保局还将开展种植牙耗材集采、牙冠竞价挂网等举措，进一步推动口腔种植价格治理。

通知明确，将实行四川省牵头、各省份全部参与的联盟集中带量采购种植牙耗材，要求提供口腔种植服务的公立医疗机构全部参加，动员民营医疗机构积极参加，实现以量换价。

目前，公立医疗机构采购高端品牌种植体价格区间在每套4000元至6000元，其他种植体每套2000元至3500元，流通过程仍存在价格虚高空间，集采后价格将有不同程度下降。

由于种植牙牙冠加工制作的个性化要求高，现阶段主要探索通过竞价挂网促降价。由四川省先行先试，形成牙冠价格的参照系，国家医保局指导其他省份实施价格联动。公立医疗机构根据临床需求自主选择，按挂网价格“零差率”销售牙冠，其中由第三方工厂生产的牙冠，价格包含种植过程中返厂调改的费用，不得额外向患者收费。

据悉，公立医疗机构从第三方工厂采购的牙冠大多每个1000多元，自制牙冠价格更高，竞价挂网后将会有一定程度下降。

此外，将探索建立口腔种植的价格异常警示制度，把价格投诉举报较多、定价明显高于当地平均水平、拒绝或消极参与种植牙集采、虚构事实贬损参与集采的单位和中选产品、不配合调控工作维护虚高价格的各级各类医疗机构列入价格异常警示名单。

看点三

如何保障质价相符的口腔种植服务

在服务价格下降后，如何保障高质量口腔种植医疗服务？

专家介绍，口腔种植服务品质涉及多方面因素，不仅与种植体、牙冠的产品质量和医生的技术水平相关，也和患者原有口腔条件、种植后用牙习惯等相关。

此次口腔种植价格专项治理在种植体耗材集采、医疗服务价格等多个方面采取措施，保障群众获得高质量、有效率、能负担的缺牙修复服务。

在种植体耗材集中带量采购中，国家医保局将指导四川省探索符合种植体特点的采购方式，尊重临床选择权和使用习惯，采取多家中选的方式，为患者提供不同需求层次的种植体耗材，促进口腔种植服务质量保持稳定。

同时，口腔种植医疗服务价格调整与医疗质量挂钩，引导医疗机构提升医疗质量。如口腔种植成功率高、公开服务质量信息、承诺接受监督和检查的医疗机构，可以放宽调控目标。

据悉，种植体、牙冠、医疗服务等各项价格的治理措施将在2022年12月至2023年3月在各省份陆续落地实施。