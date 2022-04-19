小小牙龈出血 怎么还要做骨髓穿刺？

生活中，相信不少人都遇到过牙龈出血的情况，对于这种小伤小病，大家往往不以为意。不过，医生提醒，牙龈出血未必是一个简单的口腔疾病，它的背后可能隐藏着更厉害的健康“杀手”。

案例回放：牙龈出血“闹”到看急诊

王女士牙龈出血有一段时间了。考虑到特别爱吃零食，有时候晚上睡觉前也不刷牙，王女士起初以为问题都是自己不注意口腔卫生引起的。可令她没想到的是，牙龈出血越来越频繁。

一天，王女士突然再一次牙龈出血，且长时间血流不止，身上还莫名其妙出现了片片瘀斑。这可把王女士吓坏了，赶紧跑到医院。

血常规的检查结果很快出来了，王女士的血小板计数很低，正常血小板计数100×109/L以上，而王女士的血小板只有15×109/L。此外，她的血红蛋白也偏低。医生建议王女士到急诊科就诊。

牙龈出血绝不仅仅是口腔问题

牙龈出血意味着什么？很多人都有牙龈出血的经历，通常都会去口腔科寻求帮助。然而，有些牙龈出血可不能小视。

引起牙龈出血的局部因素：菌斑、牙石的局部刺激。如菌斑性牙龈炎、牙周炎等；其他局部刺激因素（非菌斑牙石）及不良习惯；牙龈外伤及牙周手术。

引起牙龈出血的全身因素：内分泌的改变；全身性疾病，比如凝血系统出了问题、血小板减少等等；其他一些作用于全身的外界因素。

王女士就是因为血小板数量跟正常值差距太大，导致出现了牙龈出血及皮下瘀斑的症状。

特别提示，牙龈出血不能只考虑局部因素。对于急性牙龈出血，应急止血、牙周检查及牙周支持治疗很重要。而对于疑似与全身健康状况有关的牙龈出血，应及时就医进行相关化验、检查。根据病因，采取有针对性的治疗措施。

这些疾病会让血小板“减员”

血小板是干什么用的呢？我们可以用一个筑墙的例子来打个比方。大家都知道，筑墙需要水泥、沙子、砖头，缺一不可。血小板在人体中的作用就类似筑墙时用的沙子的角色，是凝血的关键环节。凝血酶类就好比水泥，红细胞类似砖头。没有沙子，墙筑不起来，即便勉强筑起来了也不牢固。

有很多种原因可能导致血小板减少。如脾功能亢进会吞噬血小板，继而导致出血；白血病、系统性红斑狼疮都可能导致血小板减少类似表现；肝病（如肝硬化）也会有血小板减少、牙龈出血的表现；服用某些药物也会导致严重血小板下降；此外，还有特发性血小板减少性紫癜，也会导致血小板减少。

挖出病根——特发性血小板减少症

检查发现，王女士血小板计数虽然少，但是血小板平均体积是增大的，而且血小板功能还是正常的。换句话说，单个士兵（血小板）的战斗力没有下降，只是人数（血小板数量）不够而已。

为了进一步判断病因，医生为王女士做了骨髓穿刺。结果发现，她骨髓中巨核细胞数量轻度增加了，但是巨核细胞发育得不好，体积小。血小板来源于巨核细胞，血小板数量减少了，巨核细胞就要相应增加，制造更多血小板。王女士的巨核细胞数量虽然有所增加，但是质量没跟上，依然无法产出足够的血小板。

完善相关检查后，医生诊断为特发性血小板减少症。

特发性血小板减少症（ITP）是一种血液病。简单来说，王女士的血液中产生了抗血小板抗体。大家都知道，抗体通常是对付外来的细菌、病毒，而抗血小板抗体，将矛头直指体内的血小板，“消灭”人体生产的血小板。

这就是王女士血小板减少的真相。

ITP并不是绝症，激素是一线用药，而且效果很好。充分了解病情及治疗措施后，王女士积极配合治疗，很快血小板计数就上升至正常，出血现象没有了，最终好转出院，长期门诊随诊，病情稳定。(李燕 张玉梅 北京大学第三医院)