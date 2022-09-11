手机防窥膜保护隐私却伤了眼睛？是真的吗？

手机防窥膜 保护隐私却伤了眼睛？

专家表示屏幕过亮或过暗都不利于眼健康

为避免隐私泄露，不少市民给手机贴上了“防窥膜”。商家介绍称，防窥膜从侧面25度开始防窥，能有效保护个人隐私。然而最近，有网友表示，自从手机贴了防窥膜，眼睛很容易出现疲劳症状。还有网友称，使用防窥膜后，自己的近视加深了。那么防窥膜是否真的伤眼呢？

现象

防窥膜引热议

用起来“很累眼睛”

最近，关于防窥膜伤眼的话题登上了微博热搜。“用了大概两三个月，我觉得看什么都有点黑影，眼角膜也经常充血。”近日，有网友爆料称，自己不戴眼镜、视力一直很好，但自从手机贴了防偷窥膜，眼睛就很容易出现疲劳症状。

这也引起了很多人的共鸣。北青报记者注意到，网络上关于防窥膜有不少类似的讨论。“自从用了防窥屏，一学期近视镜涨了100度。”网友小莓表示，用了快半年防窥膜，总是感觉屏幕不咋亮，眼睛也很酸，“换了正常的膜后感觉手机屏幕超级清晰”。

有人称，贴膜后手机的亮度变低了，需要将手机亮度调得很高才能看清屏幕上的内容，而这也间接增加了耗电量。

从防窥效果上来看，其只能防侧面。而且使用过程中容易出现触屏不够灵敏的情况，“买东西支付时，扫描器也不容易识别”。

淼淼告诉北京青年报记者，她是在同学的推荐下花28.8元买了两个防窥膜，两个多月后自己就放弃了使用。她表示，虽然防窥膜在一定程度上保护了隐私，但平时使用时需要多次调整角度才能看清屏幕，很累眼睛，时间长了还会头晕。

市场

商家称伤眼是误读

商品从侧面25度开始防窥

北青报记者注意到，购物平台上防窥膜产品不在少数，以“防窥膜”为关键词搜索，共显示出25万个搜索结果，价格从9.9元至250元不等。

商家宣称“护眼防窥、超清不伤眼、不晃眼”“指纹秒解”，从销量上看，最高月销达10万单。

对于防窥的原理，商家介绍，手机膜上有一层特殊的喷层，通过类似生活中的百叶窗，以叶片的形式内置于钢化层中，像百叶窗开窗和关窗一样，开窗时光线进入室内，可以看到外面的场景，关窗时阻隔外界光线，无法看到外界场景。

商家解释道，防窥膜也是一样的，正面观看为开窗状态，可以看到屏幕内容，侧面观看时为关窗状态，通过叶片对光线角度的控制，光线只会沿着原方向返回，不会从其他角度反射出去。在实现正面观看的同时，阻隔侧面一定角度的偷窥视线，从而达到保护隐私的目的。

也有客服介绍，防窥膜是从侧面25度开始防窥，能有效保护个人隐私。

有商家也承认，与普通膜相比，贴防窥膜后手机确实会出现偏暗的情况，可以通过调高手机亮度调节。

商家同时表示，防窥膜伤眼的说法存在一定误读，“防窥膜并不会伤眼睛”。

说法

防窥膜是否会伤眼

目前缺乏相关依据

北青报记者了解到，由于眼睛、手机和个人隐私的问题与日常生活息息相关，防窥膜是否伤眼便成了大家都比较感兴趣的话题。

广州中医药大学第一附属医院眼科黄仲委教授在接受媒体采访时介绍，目前还没有防窥膜是否会伤眼的相关研究，因此缺乏循证医学的证据。不过从眼健康的角度看，屏幕过亮或过暗都不利于眼健康。

河南省人民医院眼科副主任医师王树林则向北青报记者表示，如商家所说，贴在手机屏幕上的防窥膜利用类似百叶窗的光栅技术，可起到一定的防偷窥和保护个人隐私的作用。

王树林同时强调，由于防窥膜阻挡了一部分手机屏幕的光线，看时间久了确实更容易引起视疲劳。

文/本报记者 宋霞 统筹/池海波