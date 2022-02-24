直播预告：避免牙外伤这样做才专业

在观看体育比赛时，有些朋友会注意到很多运动员嘴里都会带着一个类似牙套的物体。其实，它叫“运动护齿器”，也称为“防护牙托”，是可以用于避免运动相关牙外伤的一项非常有效的安全措施。

2月24日15：00，北京大学口腔医学院儿童口腔科主任医师、教授、中华口腔医学会儿童口腔医学专业委员会常务委员赵玉鸣，北京大学口腔医院修复科副教授、副主任医师、硕士生导师、中华口腔医学会口腔美学专业委员会委员刘晓强做客“人民好医生”客户端，带您了解如何避免牙外伤。

专家介绍：

赵玉鸣，北京大学口腔医学院儿童口腔科主任医师、教授，中华口腔医学会儿童口腔医学专业委员会常务委员。第七届儿童口腔医学专业委员会常务委员，北京市科委生物医药和医疗卫生领域专家，北京医学会医疗损害责任技术鉴定专家。国际儿童牙科学会（International Association of Paediatric Dentistry）会员委员会委员。国际儿童牙科杂志《International Journal of Pediatric Dentistry》编委会委员。

刘晓强，北京大学口腔医院修复科副教授、副主任医师、硕士生导师，中华口腔医学会口腔美学专业委员会委员

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