中秋佳节要“护肝” 中医专家教你这几招

中秋佳节，家人团圆、走亲访友、赏月饮酒、分享月饼……但在欢度节日时，饮食油腻、无节制饮酒、熬夜玩乐等都容易伤害肝脏。近日，人民网记者采访了河南中医药大学第一附属医院国家区域中医（肝病）诊疗中心主任医师马素平，为大家带来中秋佳节护肝指南。

节制饮食

中秋节有吃月饼的习俗，但食用不当会损害健康。软月饼较油腻，食用过多容易加重脂肪肝。一般情况下，每人每天不超过半块月饼，儿童和老年人应酌情减量。硬月饼常含有花生仁、核桃仁等硬质食物。患有肝硬化的人群食管胃底静脉曲张，食用硬质食物容易引起上消化道出血，因此，应避免食用。另外，要注意月饼的保质期，放置太久的月饼会变质，易引发胃肠疾病。

适度饮酒

每逢佳节，饭桌上都少不了美酒相伴。但过量饮酒会引发多种疾病，尤其是会增加肝损伤等风险。因此，节日期间如不能避免喝酒，建议不要空腹饮酒，一定要控制饮酒量，避免酗酒。儿童青少年、孕妇等特殊人群及患有各种疾病的人群要杜绝饮酒。

调畅情志

“肝主情志”，“怒伤肝”，肝脏受损会影响人的情绪，反之，不良的情绪也会影响到肝脏。因此，保持心情舒畅是养肝的重要方法。肝喜条达而恶抑郁，要做到心平气和、乐观向上，尽量避免烦躁易怒，心情郁闷等。

规律作息

肝脏承担着人体的代谢、解毒等功能。如果得不到及时的休养，肝脏就会逐渐失去动力，功能也会直线下降。研究发现，夜晚23时至次日凌晨3时肝脏代谢最为旺盛，卧位时肝脏的血液量比站位增加37%，此时睡眠，对肝脏排毒和本身的功能修复非常重要。因此，建议作息规律，不要熬夜。（视频制作：实习生周怡廷）