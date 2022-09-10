假期疫情防控不可松劲

中秋小长假期间，人员的集中流动无疑会加大疫情防控压力。无论是稳定疫情防控大局，还是守护健康祥和佳节，都要求我们紧绷疫情防控这根弦，从严从细落实各项防控举措。

目前全球疫情仍处高位，病毒还在不断变异。我国是人口大国，老龄人口多，医疗资源总量不足，疫情越早得到控制，经济社会发展受到的影响就越小。过去两年多的疫情防控实践表明，公共假期等人口流动高峰，是疫情防控压力最大、防疫形势最复杂的时刻。在今年的中秋、国庆“两节”假期前，疫情波及范围之大、受影响人数之多，值得高度警惕，也更加凸显出假期疫情防控的重要性、艰巨性与复杂性。

做好中秋小长假疫情防控，应进一步提升快速反应能力，着力把好“第一道关”。倘若错过病毒刚露头的“窗口期”，扩大了传播面，会导致防疫战线拉得过长，将耗费巨大的人力、物力、财力。因此，要第一时间锁定传播链条，发现一起、扑灭一起，严防传播面扩大，最大限度保护人民群众的生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

做好假期疫情防控，还应坚持科学精准，让防控有序有力有效。严格落实疫情防控政策举措，对人员流动分情况进行精细管理。从提前告知返乡人员防疫政策，到火车站、飞机场等重点场所及时排查，再到大数据支撑下的精确监测，以及详尽的应急预案……防控工作须因地制宜、分类指导、分区施策，按照“九不准”要求，对本地疫情防控的各项措施认真梳理、及时纠偏，把握好疫情防控的“度”，保障人员安全有序流动，不能简单地搞“一刀切”“层层加码”。

一分部署，九分落实。高效统筹疫情防控和经济社会发展，各地区各部门要严格按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，算大账、长远账、动态账，克服麻痹思想、厌战情绪、松劲心态，严格抓好疫情防控，在确保经济社会发展重点功能有序运转的同时，兜牢兜稳民生底线，共同度过一个平安健康的中秋佳节。