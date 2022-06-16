直播预告：前列腺增生为什么容易“纠缠”中老年男性？

前列腺增生是中老年男性常见疾病之一，会引发中老年男性排尿障碍，如尿频、尿急、夜尿增多等现象，为生活带来诸多不便。什么原因会引起前列腺增生？应该如何治疗？中老年男性在日常生活中要做好哪些自我管理和保护？

6月19日14:00，北京医院泌尿外科首席专家、国家老年医学中心主任王建业将做客“人民好医生”客户端，就前列腺增生相关话题与大家进行分享。

嘉宾简介

王建业，北京医院泌尿外科首席专家、医学博士、主任医师、教授、博士研究生导师、全国政协委员、享受国务院特殊津贴、国家老年医学中心主任、中华医学会老年医学分会主任委员、北京医学会泌尿外科学分会主任委员、国家老年健康标准委员会主任委员。

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