核酸采样如何保障规范性？国务院联防联控机制这样回应

新华社北京6月13日电（记者董瑞丰、徐鹏航）核酸检测是及早发现疫情的科学有效手段，而核酸采样是核酸检测过程中的重要环节之一，其规范性直接关系到核酸检测的质量。核酸检测采样人员需要具备什么样的资质条件？志愿者如何培训？国务院联防联控机制有关专家近日进行回应。

国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红介绍，核酸采样人员首先应该具备卫生相关专业技术资格，包括医生、护士、药师、医技等。其次，要经过卫生健康行政部门的培训，培训合格以后才能够从事核酸采样工作。

“通过开展采样人员培训，使得采样人员不仅能够熟练掌握鼻咽、口咽拭子的采样方法，还能落实好个人防护和生物安全的要求，保证采样的质量。”郭燕红表示，在从事核酸采样工作中，要按照医疗机构新冠病毒核酸检测工作手册中的相关规范进行采样。

近期，北京市公开向社会招募核酸采样志愿者，志愿者的采样规范性和准确性如何保障？

北京市卫生健康委副主任李昂介绍，志愿者的招募条件为退休医务人员、零售药店执业药师以及学校校医等具有医学背景的人员。

李昂表示，为确保志愿者采样的规范性和准确性，北京市卫生健康委委托行业协会制订了志愿者培训课件、教学视频、理论知识考核题库和实操考核打分表以及打分标准，开展分类培训，采取市区两级培训相结合的方式，行业协会和卫生健康行政部门负责对各区师资力量以及全市志愿者分层分类进行培训。

“坚持不培训不上岗、培训不合格不上岗的原则。”李昂说，对完成培训的志愿者采取理论和实操相结合的方式进行考核，合格后正式成为北京市核酸采样志愿者，并编入北京市核酸采样应急储备人员库。

据介绍，截至6月9日，北京市已完成资质审核1.7万余人，3028人培训合格，786人已经上岗。