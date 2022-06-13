钟南山院士建议用异种疫苗作为序贯接种

“我国提出动态清零，这不是单纯的动态清零，而是包含了15个字，疫情要防住、经济要稳住、发展要安全。”中国工程院院士钟南山说。

6月10日，第十四届中国生物产业大会在广州国际生物岛举行。钟南山以《科技抗疫——疫情要防住、经济要稳住》为题作主旨演讲。

“做好防控要靠科学。要实现科学管理、科学预防、科学治疗。”钟南山说。

如何评价疫苗注射后对新冠病毒感染的预防效果？钟南山指出，主要是两方面，一是实验室的评价，即新冠疫苗注射后宿主的免疫应答；二是真实世界评价疫苗注射后对人群的新冠感染预防效果，包括重症预防。

新冠疫苗加强针怎么打？

钟南山谈到在巴西开展异源性疫苗接种的预防效果。该研究对超1436万名受试者进行观察。结果显示，接种科兴疫苗两针后14—30天，预防感染有效率为55%，预防重症有效率为82.1%；180天后预防感染有效率为34.7%，预防重症有效率为72.5%；6个月后用mRNA疫苗加强免疫，14—30天后，预防感染有效率可达92.7%，预防重症有效率达97.3%。

“用同种疫苗加免，预防感染效果较差；用异种疫苗加免，在两针灭活疫苗基础上加用亚单位蛋白疫苗或腺病毒疫苗或mRNA疫苗，效果明显提高。根据我国‘动态清零’政策（不仅减少重症率和病亡率，还要减少感染率），建议使用异种疫苗作为序贯接种。”钟南山建议。

“亚单位蛋白疫苗、二代mRNA疫苗、吸入（雾化、鼻喷）疫苗，这些都是目前我国新研发的疫苗。”钟南山介绍，“国内二代mRNA序贯疫苗可显著提高对奥密克戎变异株的中和，显著优于辉瑞mRNA疫苗。”

在科学治疗方面，钟南山谈到了我国新研发的小分子药物和抗体，包括3CLpro抑制剂、SiRNA、中药单体和抗体治疗。他透露，广州实验室团队目前布局了5条新冠药物研发管线，基本是并驾齐驱。

“创新、开放、融合，是这次论坛的宗旨。现在我们正在和台湾、香港的大学合作，目的也在于联合研究，取其所长，依靠科技战胜疫情。”钟南山说。