九种常见癌症筛查“时间表”请查收

你知道吗，癌症早已不是不治之症。接近半数的癌症是可以预防的，约1/3的癌症是可以通过筛查早期发现而获得治愈机会的。而为什么很多人一旦确诊癌症就已经是中晚期呢？今天给大家介绍一份特殊的“保养手册”，它与我们自己的身体健康密切联系——常见恶性肿瘤的筛查与预防。

没遗传史 癌症为何找上门？

恶性肿瘤，是正常细胞逐渐变异后异常增生。这种异常的增生除了表现为肿瘤本身的持续生长外，还表现为对邻近正常组织的侵犯和经血管、淋巴管和体腔转移到身体其他部位，增大的肿瘤组织对正常组织器官的占据、摧毁，导致器官功能受损，最终导致脏器功能衰竭，夺去患者的生命。

可能有人会问：“家族里没人得癌症，为何恶性肿瘤会找上我？”

人们对肿瘤发病机制的认知，已从物理致癌、化学致癌、病毒致癌、突变致癌等单因素学说上升到多因素多步骤的综合致癌理论。肿瘤发病率的变化主要受人口年龄结构、营养、遗传、环境、生活方式和经济水平、教育程度等多方面因素影响。这其中，吸烟、肥胖、糖尿病、病毒感染、不健康的饮食习惯更是首当其冲的原因。

防癌体检 “揪出”恶性肿瘤

不少患者，在得到确切诊断时已经是癌症中晚期了，为啥会出现这样的情况？

恶性肿瘤的诊断，是临床查体、实验室化验、影像学观测与病理检查等多元化多手段诊断的统一。由于许多癌症早期没有明显症状，或者患者对比较细微的症状没有引起足够重视，导致大部分癌症患者确诊时已经处于中晚期阶段。

所以我们说，无论是诊断技术的进步还是治疗手段的发展，从根本改善肿瘤患者预后的依然是“三早”，即早发现、早诊断、早治疗，三位一体、缺一不可。

那么，要想早点发现这个祸害身体的真凶，防癌体检很关键！防癌体检主要分为5个方面的内容，可浓缩为5个字:

体——体格检查。有些肿瘤可以通过体格检查来发现，比如肠癌、乳腺癌和甲状腺癌。

验——抽血化验的意思。很多肿瘤都有肿瘤标志物，可以通过抽血化验来捕捉。

影——主要指影像学检查，比如彩超、CT、磁共振等。

镜——主要指内镜检查，比如胃镜、肠镜、气管镜等。

理——就是病理诊断。对发现的异常组织，取其中一小块进行病理诊断，从而最终确定是不是恶性肿瘤。

要提醒大家的是，防癌体检不是一般的体检就可以，也绝不是项目越多越贵就越好，而是需要“量体裁衣”。

这些常见癌症 “对号入座”筛查

肺癌 筛查人群为50岁以上人群，有肺癌家族史、吸烟史、咳嗽、胸痛、痰中带血、长期低热等。主要筛查手段为肺部低剂量CT，以及肿瘤标志物如神经元特异性烯醇化酶(NSE)、细胞角蛋白19片段(CY-FRA21-1)、癌胚抗原(CEA)、鳞状上皮细胞癌抗原(SCC)及新兴标志物胃泌素前体释放肽(ProGRP)。

乳腺癌 筛查人群为35岁以上女性，有乳腺癌家族史、乳腺疾病史、婚育史、月经史、与月经周期无关的乳房胀痛、乳头异常分泌物等。主要筛查手段为乳腺超声、乳腺钼靶，肿瘤标志物：癌抗原153（CA-153）、癌抗原125（CA-125）、癌胚抗原（CEA）。

宫颈癌 筛查人群为21岁以上女性，有宫颈癌家族史、月经史、生育史、不洁性生活史、白带异常、阴道出血等。主要筛查手段为宫颈超薄细胞学检查(TCT)、人乳头瘤病毒（HPV）测试，肿瘤标志物：鳞状上皮细胞癌抗原（SCC）、癌胚抗原（CEA）。

结直肠癌 筛查人群为50岁以上、有结直肠癌家族史、慢性结肠炎及肠息肉病史、下腹痛、便血、黏液便、大便频次等。主要筛查手段为肛诊、大便潜血、结肠镜、气钡双重造影，肿瘤标志物：癌胚抗原（CEA）、癌抗原199（CA-199）、癌抗原242（CA-242）。

胃癌 筛查人群为50岁以上，有胃癌家族史，胃溃疡、胃肠息肉病史等，腹痛、腹泻、消瘦、柏油便等。主要筛查手段为胃镜检查、气钡双重造影、幽门螺旋杆菌检查、胃蛋白酶元及胃泌素测定等，肿瘤标志物：癌抗原72-4（CA72-4）、癌胚抗原（CEA）。

前列腺癌 筛查人群为45岁以上男性，有反复尿频、尿急及血尿等，特别是有前列腺癌家族史、慢性炎症史。主要筛查手段为前列腺触诊检查、前列腺超声、肿瘤标志物，即前列腺特异抗原(PSA)和游离前列腺特异抗原(fPSA)筛查。

肝癌 对于男性35岁以上、女性45岁以上的下列任一人群：慢性乙型、丙型肝炎病毒感染者；有肝癌家族史者；有血吸虫、酒精性、原发性胆汁性肝硬化等致肝硬化患者；药物性肝损患者；遗传性代谢病患者；自身免疫性肝炎患者；非酒精性脂肪肝患者，推荐血清甲胎蛋白（AFP）和肝脏B超检查，每6个月筛查1次。

甲状腺癌 要同时进行甲状腺的功能检查和形态检查。对于一般人群，目前没有用于甲状腺癌早期检测或常规筛查的标准试验；建议临床颈部体检：20-29岁每2-3年1次，30岁以后每年1次；颈部超声检查：30岁以后每年1次（包括甲状腺、颈部和锁骨上）。对于甲状腺癌高危人群，颈部超声检查每年1次（包括甲状腺、颈部和锁骨上）。

食管癌 对于年龄40岁以上，且符合下列任一因素高危人群：来自我国食管癌高发区；有恶心、呕吐、腹痛、反酸等上消化道症状或患胃食管反流病（GERD）、人乳头瘤病毒（HPV）感染；有食管癌前疾病或癌前病变或食管癌家族史；有吸烟、重度饮酒、超重、喜食烫食或患头颈部和呼吸道鳞癌等，建议普通内镜检查每2年1次。病理结果提示轻度异型增生者，每年1次内镜检查，病理结果提示中度异型增生，每半年1次内镜检查。

10项防癌建议 从生活小事做起

研究证明，全方位的健康生活方式是预防癌症最可靠的方案。世界癌症领域的两大权威机构，世界癌症研究基金会（WCRF）和美国癌症研究所（AICR）联合发布的癌症预防的最新报告，提出了10项防癌建议。

保持健康体重 体重的正常范围（BMI）最好在18.5至23之间。注意控制“腰臀比”：腰臀比例=腰围／臀围。如果男性腰臀比例在0.9，女性在0.8以上，就表示你的内脏脂肪过剩了。

积极参加体力活动 多走少坐。每周150分钟中等强度体力活动，或75分钟高强度体力活动。此外，对于久坐的人，最好每个小时都匀出几分钟起来走走。

饮食富含全谷类、蔬菜、水果和豆类 准备一顿饭的时候，目标是盘子里至少三分之二是蔬菜、水果、全谷类和豆类。这些食物中富含纤维素。纤维素被称为肠道的“清洁工”，适当增加摄入量，可促进肠道蠕动，促进排便。

限制摄入“快餐”和其他高脂、高淀粉或高糖的加工食品 限制这些食物有助于控制热量摄入，保持健康体重。

少吃红肉和加工肉类 不过量食用如牛肉、猪肉、羊肉等红肉，加工肉类即使要吃也只能吃很少。国家推荐的红肉摄入量是平均每人每天摄入50至75克。

限制摄入含糖饮料 多喝水和不加糖的饮料。有可靠的证据显示，摄入含糖饮料会引起体重增加、超重和肥胖，后者与12种癌症有关。

限制饮酒 酒精代谢的中间产物乙醛的蓄积会导致癌症，所以饮酒一定要量力而行。

不要靠补充剂来预防癌症 营养需求只需要饮食来满足。

母乳喂养 母乳喂养有助母亲预防乳腺癌。另外，母乳喂养的婴儿超重和肥胖的可能性较低。

癌症诊断后，坚持健康生活方式 美国马萨诸塞综合医院与哈佛大学研究人员的一项大规模研究显示，坚持健康生活方式可以将癌症死亡率降低一半。（王若溪 林小华 北京小汤山康复医院）