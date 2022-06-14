为群众健身提供更多科学指导（体坛观澜）

夏日来临，人们的健身热情高涨。各方需要共同努力，更加有针对性地提供科学健身指导服务，让人们在体育锻炼中收获健康、收获快乐

夏日来临，人们的健身热情高涨，踏上步道、走进球场，尽情挥洒汗水。人们愿意克服高温踊跃健身，正是全民健身深入开展、健康意识深入人心的体现。

“冬练三九，夏练三伏”。研究表明，夏天进行体育锻炼，能增加身体消耗，增强消化、呼吸、内分泌系统功能。但是，不少健身者也有一些认识误区，认为“不出汗等于没锻炼”“多出汗才能更好达到健身目的”。对此，运动专家再三呼吁，夏季健身，尤其要注意把握尺度。锻炼应该量力而行，夏季气温较高，人体水分流失较快，过度运动更有中暑风险，容易使人疲劳，甚至发生运动损伤。

因此，在夏日参与健身锻炼，享受运动乐趣，需要循序渐进、张弛有度，采用科学合理的健身方式，才能收获锻炼身体、愉悦身心的效果。比如，进行短暂、低量的运动，让身体逐渐适应炎热的天气；避免在阳光强烈的时段进行户外运动；全日健身计划可分段、多次累计完成；锻炼前后注意热身和补水……

诸多注意事项，既需要健身者加强自身防护意识，更需要科学合理的健身指导。人们的健身热情高涨，意味着在科学指导上有更多的需求。一些地方和部门在此方面进行了多方面探索。江苏省体育局和江苏省体科所推出的系列健身短视频《科学健身100期》《科学健身周周练》，一年多来累计点击量已达8000万次；北京市社会体育管理中心推出系列科学健身线上指导，课程观看量累计近430万次；由国家体育总局群众体育司牵头的全国智慧社区AI健身大会6月10日启动，推出脊柱与视力健康亲子操等强调科学健身的6个线上项目，为群众提供健身指导。

人们的健身需求日趋多元，各方需要共同努力，更加有针对性地提供科学健身指导服务，让人们在体育锻炼中收获健康、收获快乐。

《 人民日报 》（ 2022年06月14日 16 版）