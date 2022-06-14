世界献血者日：献血对身体有危害吗？这些献血常识你必须知道

6月14日是世界献血者日。随着无偿献血得到全社会的广泛关注和支持，越来越多的爱心人士加入其中。但有些关于献血的误解，也让本来想献血的人望而却步。近日，人民网记者采访了中南大学湘雅三医院输血科主管技师张军华，带你了解科学献血。

“一个健康的人按规定的间隔时间参加献血，对身体不会有任何影响，反而有利于健康。”张军华介绍，长期坚持适量献血的人，由于骨髓造血系统不断受到激发，造血功能增强，具有较旺盛的新陈代谢，能不断产生出更具生命活力的年轻血细胞。

误区一：献血会感染疾病

目前正规血站采血点的采血、检测的耗材全部是一次性密封无菌的耗材，严格执行国家卫生标准进行耗材采购。采血时采用一人一针一血袋的方式采集，献血者不会被传染疾病。

误区二：献血会导致发胖

正常情况下，献血是不会直接导致人体发胖的，因为造血并不是造脂肪，不能简单将二者对等起来。有些献血者发胖是因为献血后摄入了过量的营养，目前健康成年人献血后不必进补营养品。

误区三：献血会上瘾

献血不是吸烟，更不是吸毒，当然不会“上瘾”。献血后人体会以正常的速度再生血液，不会因血液“产生过多”而迫使献血者不停地献血。多次献血者并不是因为“上瘾”而献血，是因为爱心和帮助他人的意愿。

误区四：献血会降低免疫力以及造成贫血

人体血液通过机体调节处于动态平衡状态，构成人体免疫抗病能力的主要是白细胞。一次献血200毫升或400毫升，所捐献的白细胞占人体白细胞总数的1%至2%，失去的白细胞很快就会得到补充。同样献血后储存的血液也会马上补充上来，不会减少循环血容量，更不会造成贫血。贫血是种疾病，贫血的人是不能参加献血的。

误区五：献血前不能吃东西

献血与医院做的抽血检查不同，不需要空腹。相反，若空腹献血，人体血液中的葡萄糖含量较低，很可能造成头晕等低血糖不良反应，还会产生献血反应。进食可提高血液中葡萄糖浓度和血容量，可大大减少献血反应特别是重症献血反应的发生。

张军华表示，献血前保持饮食清谈，献血前一天和当天可按往常的习惯进餐，但不要吃肥肉、鱼、油条等高脂肪或高蛋白食物；不饮酒。献血前一晚充足睡眠，不做剧烈运动。

“献血后，压迫针眼处10分钟左右或用弹力绷带压迫20分钟左右，防止皮下出血；针眼处保持干燥、清洁，4小时内不沾水，避免感染；献血的手臂24小时内不提重物。献血后1至2天内不做剧烈运动，多饮水，适当补充维生素C和铁含量高的食物，如瘦肉、鸡蛋、猪肝、豆制品以及果蔬等。”张军华提示。（视频制作：实习生唐妍双）