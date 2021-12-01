郭应禄院士：中国泌尿外科事业的攀登者

近日，中国工程院院士、北京大学泌尿外科研究所名誉所长郭应禄做客人民网，接受了人民网记者独家专访。作为我国泌尿外科和男科学学科带头人，郭应禄带领北京大学泌尿外科研究所锐意进取、开拓创新，为国家健康事业作出了巨大贡献。

北京大学泌尿外科研究所暨北京大学第一医院泌尿外科是新中国泌尿外科事业的发源地和领导者。“新中国成立初期，虽然条件艰苦，但在国家的大力支持和吴阶平等老一辈科学家的共同努力下，我国的泌尿外科事业开始萌芽发展。”郭应禄回忆说，1964年在北京大学第一医院率先成立泌尿外科研究室，1978年北京大学泌尿外科研究所成立。在吴阶平和郭应禄的带领下，泌尿外科研究所进入了发展的快车道，从北京医科大学（现为北京大学医学院）一个从属于大外科的只有3张病床的“泌尿科”，逐步发展成为现在集医、教、研、防为一体的国际知名、国内领先的综合性泌尿外科研究所。“我们希望同全国泌尿外科医生一道，把我国泌尿外科发展得更好，让患者得到更好治疗。”郭应禄说。

人才是一切事业发展的根本。多年来，在郭应禄的带领下，北京大学泌尿外科研究所在全国培养了大批泌尿外科人才，为提高我国泌尿外科的整体水平作出了巨大贡献。“1995年，北京医科大学泌尿外科医师培训中心创办，负责全国泌尿外科继续教育计划的制定与执行。1997年，培训中心启动了泌尿外科‘人才工程’，在全国培养了多批专业骨干。”郭应禄认为，要想让中国的泌尿外科走向世界，仅有一线干将是不够的，我们还要有领军人物，要有一批能与世界级大师对话的英才。2002年，在郭应禄的推动下，针对全国泌尿外科领域的主任医师及博士生导师开展的大规模培训“全国泌尿外科将才工程”拉开序幕。多年来，“将才工程”结出累累硕果，使我国泌尿外科整体水平得到迅速提高，缩短了与国际最先进水平的差距，培训了来自全国各地泌尿外科学界的顶尖学者和专家骨干，如今他们已经成为全国泌尿外科的学术带头人，许多学员已成为国际上的知名专家。

“医者，首先应该树立国家使命感和社会责任心，也就是要爱国家、爱集体、爱专业、爱病人。”郭应禄表示，北京大学泌尿外科研究所的发展和精神传承是分不开的。吴阶平等老一辈科学家的医德、医道以及科研精神对后辈教育很深，激励大家努力工作。

郭应禄相信，我国泌尿外科事业的发展一定会越来越好。如今，91岁的郭应禄依旧在为我国泌尿外科和男科学学科事业发光发热，他希望继续为中国泌尿外科事业发展作贡献，造福患者。