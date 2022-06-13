北京：防止出现新的疫情“放大器”

6月12日下午，北京召开第363场疫情防控新闻发布会，北京市委宣传部副部长、市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建介绍，北京市朝阳区天堂超市酒吧规模聚集性疫情来势凶猛，防控难度大，目前仍存在外溢扩散风险。当务之急是一手抓流调溯源，一手抓风险管控，盯住每一个病例管控风险、滚动排查，防止出现新的疫情“放大器”，防止出现疫情外溢。

徐和建介绍，朝阳区是当前疫情防控的重中之重，各高校严格校园防疫管理，各医疗机构加强防院感工作。继续做好重点人群、重点行业、重点区域核酸筛查。核酸采样点位布局要合理，开通特殊人群特别通道，做好防暑降温工作，提供温馨安全周到的服务。

北京市疾控中心副主任刘晓峰通报称，6月11日0时至24时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者64例，隔离观察人员62例、社会面筛查人员2例。6月12日0时至15时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者33例，均为隔离观察人员。上述人员均已转至定点医院隔离治疗，相关风险点位及人员已管控落位。

刘晓峰介绍，6月9日0时至12日15时，涉天堂超市酒吧聚集性疫情累计报告166例感染者，其中，天堂超市酒吧（工体西路6号）到访人员145例，酒吧工作人员2例，到访人员的续发关联人员19例。166例感染者涉及14个区和经开区。

刘晓峰表示，当前，涉天堂超市酒吧聚集性疫情持续报告续发病例，疫情存在社会面扩散传播风险。要加强风险点位管控，做到应急处置快、流调溯源快、横传落位快。要压紧压实“四方责任”，重点区域、重点行业、重点人群核酸筛查和常态化核酸检测坚持做到高质量、全覆盖。封管控区要加强规范管理和服务保障，严格落实核酸检测、抗原自测、健康监测等防控措施。小区（村）、单位和公共场所要严格执行测温扫码、查验核酸检测阴性证明等措施。餐饮机构等人员密集场所要严格落实限流开放、测温扫码、查验72小时内核酸阴性证明等防控措施，确保不漏一人。

根据疫情发展形势，北京市教委对原定中小学、幼儿园返校时间做出调整。非涉疫初三年级学生6月13日返校，中小学其他年级继续做好居家线上教学。