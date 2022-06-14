抗肺癌新药不破坏健康细胞

莫斯科电子技术学院开发出一种抗肺癌新药。与同类产品不同，这种基于有机复合物的药物使用程序简单，不会对健康细胞产生毒性。相关研究发表在《国际分子科学杂志》上。

目前，以顺铂为基础的药物被广泛用于治疗癌症，它可以减缓和阻止癌细胞的生长。然而，这些药物也可能对健康细胞产生不利影响，从而对身体的总体状况产生负面影响。

由莫斯科电子技术学院研究人员合成的一种很有前途的化合物，具有高抗肿瘤活性。该物质可用于创造一种新型有效抗癌药物，同时对人体健康细胞是安全的。

莫斯科电子技术学院先进材料和技术系副教授谢尔盖·杜布科夫称：“研究的基础是以铜、锌和镉等金属络合物为活性部分的有机配体分子。我们通过银纳米粒子的物理沉积增强了它们的特性。分析表明，与镉的复合物表现出最大的抗肿瘤活性。”

根据该项技术，复合物中包含的银纳米粒子能够帮助药剂穿透细胞膜并在癌细胞的内部积聚，继而从内部将其破坏。

谢尔盖·杜布科夫解释说，研究表明，银纳米粒子会加强药物对几乎所有细胞组成部分的作用，包括线粒体、细胞核和内质网。该药物将通过定向分子的“智能”输送技术到达癌细胞。