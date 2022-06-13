夏天吃代餐可以“躺瘦”？营养专家：因人而异

如今代餐深受年轻人欢迎，尤其在夏天，肥胖身材更容易暴露，所以市场对代餐产品需求度更高。那么，是否所有人都可以吃代餐？吃代餐要注意什么问题？本期《1分钟养生课》邀请浙江省人民医院营养科主任医师叶飒，为广大网友分享相关知识。

叶飒介绍，代餐食品是为了满足成年人控制体重期间一餐或两餐的营养需要，专门加工配制而成的一种控制能量的食品。主要通过提高产品膳食纤维及蛋白质含量、降低食物的消化吸收速度、平缓餐后血糖水平以及增加饱腹感等方式，来达到减少其他食物摄入的目的，从而控制总能量摄入，减轻体重，进而改善糖脂水平。

“代餐具有高膳食纤维、低热量、易饱腹的特点，在治疗肥胖症和代谢综合征等方面也有一定的效果，能够降低体重及体脂，改善血糖血脂水平，因此受到欢迎。”叶飒说。

那代餐有哪些不足？对此，叶飒表示，首先它不能满足人体所需的所有营养素，如果每天仅食用代餐食品，有可能会因未摄入最低限量的营养物质而损害身体健康。

第二，并不是所有人都能食用代餐。对于有高营养需求的人群，比如儿童、青少年、孕妇、哺乳期妇女等，不建议食用代餐。另外，患有慢性疾病如糖尿病、冠心病、慢性肾脏病的人群等，建议在专业的营养医师指导下食用。

第三，对于不同体质的人而言，代餐的食用效果也是不一样的，食用不当，会出现不良反应，严重的甚至会导致肝肾功能损害。若出现不良反应，应立即停止代餐的食用，及时到医院营养科及相关科室就诊。

最后，叶飒强调，想靠吃代餐实现“躺瘦”是不现实的，养成健康饮食习惯更重要。