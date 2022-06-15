影响核酸检测咽拭子采样的因素有哪些？权威专家解答来了

新华社北京6月14日电（记者李恒）核酸检测是落实“四早”的科学有效手段，为疫情防控工作起到“前哨”的关键作用。核酸采样作为核酸检测过程中的重要一环，如何保障核酸采样的规范性？影响咽拭子采样的因素有哪些？国务院联防联控机制有关专家作出权威解答。

“核酸检测是一个成熟的、国际通用的实验室诊断方法。”国家卫生健康委临床检验中心副主任李金明介绍，核酸检测方法敏感性高，核酸检测的阳性结果可以等同于病原体培养的结果，成为诊断新冠病毒感染的“金标准”。

采样是核酸检测的重要环节。国务院联防联控机制综合组近日印发《关于进一步加强新冠病毒核酸采样质量管理工作的通知》，要求进一步提高核酸采样的规范性和准确性。

通知要求，各地卫生健康行政部门要通过制作培训视频、组织实操培训等，使采样人员熟练掌握口咽拭子、鼻咽拭子等常用采集方法，正确穿脱使用个人防护用品，落实各项感染控制措施。不得通过视频培训取代实操培训。各地要切实加强核酸采样的质量控制，按照“不培训不上岗，培训不合格不上岗”的原则，确保采样人员操作和行为科学规范。

北京市卫生健康委副主任李昂介绍，影响咽拭子采样的因素包括咽拭子采集的深度、与黏膜接触的时间、取样的力度、采样者和被采样者之间的身高差距和被采集者在采集过程中配合程度等五个方面。

“在采集咽拭子的过程中，被采集者需要头部微仰，嘴要略微张大，露出两侧的咽扁桃体，采样者需要在两侧的咽扁桃体和咽后壁进行采样。”李昂提示，公众在参加核酸检测时，要积极配合采样人员，按照现场要求，规范做好采样配合动作，确保采样效果。

“采样拭子属于医疗器械，最基本的标准就是无毒无害。”李金明介绍，采样拭子不是棉签，它的材质是聚酯或者尼龙纤维。做采样拭子时，是成百万个微小的纤维垂直均匀地覆盖在拭子柄端上面。采样拭子是刷口腔里的咽后壁取细胞，再把采样拭子放到采样管里，因为用的是聚酯或者尼龙纤维，就很容易脱到保存液里，后续由实验室进行相关检测。

李金明说，采样过程中会有一些刺激，个体差异较大。采样时通常是张开嘴，有的人软腭就把舌根合在一起了，采样人要保证采样质量，就会往里探，寻找咽后壁、扁桃体，从而产生刺激。有的人刺激反应强烈，出现呕、咳等症状，但采样完成后，这种不适感就会缓解。