惊蛰节气 养生重在养肝护肝

今天，我们迎来二十四节气中一个充满动感的节气——惊蛰。活泼泼的春天，正款款向我们走来。惊蛰标志着仲春时节的开始，此时我们该如何养生呢？

河南中医药大学第一附属医院国家区域中医（肝病）诊疗中心副主任马素平介绍，中医理论认为，春天与肝相对应，惊蛰时节人体的肝阳之气渐升，阴血相对不足，养生应顺应自然规律。

俗话说，“春捂秋冻，不生杂病”。惊蛰天气刚刚转暖，气温还比较不稳定，注意保暖才能预防各种疾病的侵扰。马素平医生表示，衣着宜下厚上薄，保证背暖、肚暖、足暖，头和心胸要寒。视天气的变化，以手脚暖、后背无汗为原则增减衣物。

“此时节，肝气正旺，易伤脾，饮食应少吃酸，多食甘，以补益脾胃之气，滋气血生化之源。饮食中可多食大枣、山药、大米、小米、红薯、南瓜等。”马素平医生说，惊蛰气候逐渐转暖、多风，容易使人口干鼻燥、外感咳嗽。我国民间有惊蛰吃梨的习俗，梨性寒味甘，有润肺止咳、滋阴清热的功效。适合春季养生且具有润肺功效的食物，还有枇杷、百合、银耳等。

惊蛰时节，生机盎然，人体阳气上升，各个器官组织机能想要充分活跃起来，就需要均衡得法的运动。马素平医生表示，运动应以大方舒展为主，太极拳、八段锦等可外练形体，内养精神，适合在春天练习，有利于肝气的疏泄和肝阳的升发，且老少皆宜。

“惊蛰时节属肝病的高发季节。”马素平医生建议，慢性肝病患者可以每日7~11时或21~23时左右，敲击大腿外侧的胆经30次，可达到疏肝补脾的功效。

马素平医生提示，惊蛰时节肝气旺，肝火上扰，气血上逆，偏头痛、失眠易复发。晨起梳头100~200次，能清肝泻火，疏调气血，可预防和缓解偏头痛；晚上睡觉前温水泡脚，可促进气血运行，经络通畅，利于睡眠。