做好疫情防控  推动企业复工复产（人民时评）

复工复产是一个复杂的系统工程，需要各项政策协调配合、精准发力，任何一个环节出问题都可能影响整个进程

落实好“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，就要做到因地制宜、精准施策，在做好疫情防控的同时推动企业复工复产

今年以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各方面贯彻党中央、国务院部署，有力应对困难挑战特别是超预期因素冲击，做了大量有成效工作。近期，随着新冠肺炎疫情防控取得阶段性成效，受疫情影响严重的部分地区，复工复产正在有序推进。当前正处于决定全年经济走势的关键节点，必须抢抓时间窗口，努力推动经济重回正常轨道。各地各部门要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党中央、国务院部署，克难奋进，促进经济社会平稳健康发展。

高效统筹疫情防控和经济社会发展，早一天复工复产，就能多一天夺回损失，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。应该看到，复工复产并不是人员召回、机器重启那么简单，还涉及疫情防控、后勤保障、安全生产、物流等方方面面，企业需要做好多方面的工作，还需要克服供应链受阻、资金链紧张、订单减少等困难。这说明，复工复产是一个复杂的系统工程，需要各项政策协调配合、精准发力，任何一个环节出问题都可能影响整个进程。确保有原料可供应、有资金可周转、有需求可支撑，让复工复产成为可持续的过程，让经济既动起来更转得好，是复工复产过程中必须解决好的问题。因此，推进复工复产，各地区各部门不仅要“扶上马”，帮企业尽快把设备和人员配置到位、运转起来，更要“送一程”，精准解决企业复工复产进程中遇到的现实问题，助其尽快恢复正常生产水平。

支持复工复产，既要“加”支点、动能、信心，也要“减”堵点、税费、障碍。疫情影响下，房租税费有压力、用工招工仍有不足、企业融资有困难……一系列问题都可能让企业复工复产进程受阻。今年以来，我国宏观政策靠前发力，加大力度稳增长，从实施新的组合式税费支持政策，到出台23条举措全力做好疫情防控和经济社会发展金融服务，再到推出33条稳经济一揽子政策措施，一系列政策组合拳直指企业复工路上的各种难题。对各地来说，既要加大落实力度，真正让这些好政策惠及广大市场主体，也要根据实际情况，有针对性地实施房租减免、财政贴息、就业扶持等措施，让企业的复工复产之路更平坦。

支持复工复产，既要做好服务的“加法”，也要做好审批的“减法”。疫情影响下，优化营商环境对企业发展尤为重要。相关部门要切实把保市场主体放在紧要位置，设身处地帮企业想办法、解难题。比如，在保证安全的前提下，尽可能创造条件简化复工手续，让企业在开工、用工、物流等方面少一些等待时间；在保证监管到位的情况下，尽可能让审批网上办、办事无接触，让企业不必为一纸证明奔波劳碌。类似这样的营商环境“加减法”，能够让企业充分感受到政策的暖意，增强迎难而上、攻坚克难的信心和底气。

今年以来，受疫情、国际局势变化的超预期影响，经济下行压力有所加大，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，稳增长、稳就业、稳物价面临新的挑战。在这样的背景下，经济稳增长的重要性更加凸显、紧迫性尤为突出。高效统筹疫情防控和经济社会发展，不能“一刀切”、简单化。各地各部门要认识到，落实好“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，就要做到因地制宜、精准施策，在做好疫情防控的同时推动企业复工复产；就要有“时时放心不下”的责任感，担负起稳定宏观经济的责任，加快落实党中央决策部署，积极推出有利于经济稳定的政策，着力稳定宏观经济大盘。

上下同欲者胜，风雨同舟者兴。越是困难时刻，越需要各地区各部门发扬担当和斗争精神，与广大市场主体同舟共济、共克时艰。在机遇面前主动出击，在困难面前迎难而上，在风险面前积极应对，就一定能推动我国经济行稳致远。

《 人民日报 》（ 2022年05月31日 05 版）