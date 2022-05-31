三个“历史最低”显示我国妇幼健康新成就

妇女儿童健康是反映国家全民健康水平、生活质量和文明程度的核心指标，也是“健康中国2030”规划重要组成部分。“六一”国际儿童节到来之际，一组数据显示，十年来我国儿童健康管理率保持在九成以上，孕产妇、婴儿、5岁以下儿童死亡率均降至历史最低水平。

在30日举行的国家卫生健康委新闻发布会上，国家卫生健康委妇幼健康司司长宋莉介绍，十年来我国妇女儿童健康水平、健康均等化水平不断提升，中国特色妇幼健康服务体系不断健全。

少年儿童是国家的未来和希望，守护好妇女儿童健康就是守护好全民健康的基石。统计数据显示，2021年我国孕产妇、婴儿、5岁以下儿童死亡率已分别下降至16.1/10万、5.0‰、7.1‰，均降至历史最低水平。

“我国妇幼健康核心指标已位于全球中高收入国家前列。”宋莉介绍，三项核心指标降幅趋势持续向好，我国已被世界卫生组织评定为“全球十个妇幼健康高绩效国家之一”。

近年来，经历生育政策调整后，我国高龄生育有所增加。在持续提升妇女儿童健康水平的同时，我国着力构建中国特色妇幼健康服务体系，儿童保健及出生缺陷防治等重点工作取得积极成效。

统计数据显示，目前，全国共有妇产医院793家、儿童医院151家，妇产科医师37.3万人、儿科医师20.6万人，共有妇幼保健机构3032家，妇幼保健机构专业人员54.2万人、床位26.0万张，孕产妇住院分娩率持续稳定达99%以上。

面对实施三孩生育政策和儿科医生较为短缺带来的潜在挑战，国家卫生健康委连续两个周期推出健康儿童行动计划。下一步，将加大对欠发达地区儿科服务体系建设，构建全周期、全方位、有温度的儿童医疗和保健服务。