贴着“儿童”标签的食品未必更健康

事实上，目前我国并未设置专门的“儿童食品”分类。所谓的儿童食品到底是营销手段，还是真的有利于孩子健康？

健康功效缺乏科学证据支撑

儿童是已满36个月但不满15岁的孩子，我国《〈食品营养强化剂标准〉（GB14880-2012）问答》第二十九条对儿童这样定义。《2022儿童食品行业研究报告》显示，84.8％的家长倾向于给孩子购买标有“儿童”字样的食品。

记者来到北京某大型超市发现，冰柜内放着儿童水饺，货架上摆着儿童牛奶等标有“儿童”字样的食品，这些商品的外包装色彩鲜艳，上面还有各种卡通图案，同时印着“全程无添加”“营养”“成长”等字样。还有些商品的外包装广告语标识“暗示”其目标消费人群就是儿童，某乳酸菌饮品的宣传语是“小嘴吃得香”，另一款酸奶饮品外包装写着“揉揉小肚子”。

在电商平台上，这类标有“儿童”字样的食品，售卖种类更丰富，卖得也更火爆。记者在某电商平台看到，最受欢迎的该类食品的月销量、评论量均超过10万。“精选原料”“不添加香精、香料、防腐剂”“高钙、无糖、非油炸”等字样，在这类商品的标题、详情页或外包装中随处可见。

这些外形设计好看、食材原料“优质”、有“健康功效”的食品，价格也比同类食品更高。例如，某品牌300克装的儿童水饺，一包价格为22.5元，但同品牌450克装的普通水饺售价仅为13.8元。

“总体来说，现在市售针对儿童的食品，其卖点是比普通成人食品‘更适合孩子’。”科信食品与营养信息交流中心科技传播部主任、营养师阮光锋表示，但绝大多数这类食品宣称的“健康功效”并没有足够的科学证据作为支撑，家长们不要过分迷信它的功效。

未必比成人食品更营养安全

多位业内专家指出，目前我国并未设置专门的“儿童食品”分类，没有专门针对这类食品的法律法规与食品安全国家标准。科信食品与健康信息交流中心主任钟凯在接受媒体采访时表示，从市场情况来看，所谓的儿童食品是针对儿童营销的食品，其销售火爆表明儿童市场的溢价高。

“不仅是我国，世界各国都没有建立所谓儿童食品的标准。”阮光锋解释，从营养需求来讲，3岁以后孩子可以吃的食品与普通成年人的食品是基本一样的，只要注意饮食搭配就可以；我国国家标准对大于3岁的儿童食用的食品也没有特殊规定，可以将其视为普通食品进行生产与管理。

事实上，只有婴幼儿食品与成人食品有所区别、标准不同，这主要是因为不满3岁的婴幼儿生理机能，尤其是消化机能尚处于逐步完善阶段。

既然没有所谓的儿童食品标准，这类食品又是依据怎样的标准体系来生产加工的？与成人食品有何区别？

阮光锋表示，所谓的儿童食品与成人食品并无本质区别，未必更营养、安全、健康。

以主打“少盐”“无添加”“高蛋白”的儿童酱油为例，其和普通酱油的成分相差不大，均为水、小麦、食用盐等，而两种酱油的价格却相差近一倍。有商场导购员表示，儿童酱油和普通酱油没什么区别。

阮光锋解释，从营养上看，儿童酱油作为调味品每日食用量一般也就几克，其中所含的蛋白质、氨基酸对营养的贡献几乎可以忽略不计，因此并不会更有营养。真想补充蛋白质，鸡蛋、瘦肉比酱油靠谱得多。

对于儿童酱油的“少盐”标签，阮光锋表示，不同的儿童酱油含盐量高低不等，有的并不低于普通酱油。此外，有些家长在使用含盐量低的儿童酱油时，因觉得咸度不够，就会加量来让饭菜更有滋味，导致盐的摄入量并未降低。“儿童应清淡饮食，用酱油等调料增进儿童食欲并不可取，不用或少用酱油是最好的。”他说。

在国家二级公共营养师夏群英看来，目前市面上所谓的儿童食品都具有很强的可替代性，普通的食材经过科学合理的搭配制作出来，完全能够满足孩子健康成长所需。比起花大价钱给孩子购买这类食品，家长不如了解一下到底怎样才能让他们吃得更健康。

要学会看标签判断食品优劣

阮光锋建议，家长千万别“盲选”所谓的儿童食品。不要盲目相信产品宣传，被眼花缭乱的“功效”迷花了眼，更不要以价格论食品优劣。因为一些所谓的儿童食品其成分不仅与普通食品没有区别，甚至可能有害儿童健康。

为了吸引儿童和父母，市售绝大多数所谓的儿童食品都会在风味和口感上大做文章，这样反而会给儿童带来健康隐患。例如，增加甜味是吸引孩子最简单有效的手段，这就要大量使用糖，孩子多吃就会增加肥胖和龋齿的风险。酥脆是孩子们更喜欢的口感，这就需要增加脂肪的使用量，从而增加了孩子肥胖的风险。

其实，为孩子挑选食品也有方法，关键要看食品标签。阮光锋强调，家长们要学会看配料表和营养成分表，了解食物真正的营养价值，帮助孩子挑选合适的食品。中国营养学会理事长、膳食指南修订专家委员会主任委员杨月欣也建议，人们要了解各类食物的营养特点，挑选新鲜的、营养密度高的食物，“学会通过比较食品营养标签，选购更健康的食品”。

食品标签是食品包装上的文字、图形、符号及一切说明物，标示了配料、生产日期、保质期、营养成分表等。阮光锋说，食品标签揭示了食品的本质及其营养情况。比如配料表，会写清楚食品到底用了什么原料；再如营养成分表，会写清楚食品的营养价值。“因此只要会看食品标签，你就能挑选出适合孩子的食物。你要是看透了这个本质，就没有必要去选购所谓的儿童食品了。”他说。

比如，给孩子买牛奶，如果营养成分表中蛋白质含量低于1%，说明它只是一种乳饮料，并不营养。儿童酱油的含盐量可能稍微少一点，但现在市场上也有低钠的普通酱油可供选择。有的家长担心孩子长胖，如果你会看食品标签，可以选择少糖或者不含糖的饮料。

最后，专家们为读者送上了几个为孩子选购食品的温馨提示。

首先，所谓儿童食品宣称的“零添加”多是不靠谱的，在现代食品工业环境中，完全不使用食品添加剂的食品几乎没有。我国制定了《食品添加剂使用标准（GB2760-2014）》，在这个标准中列出了所有被允许使用的食品添加剂名单。所有被允许使用的食品添加剂，只要合理使用都是安全的。

其次，“食物多样，合理搭配”是《中国居民膳食指南（2022）》的核心原则，基本没有一种食物能满足人体所需的能量及全部营养素，只有通过合理搭配才能满足营养需求。

再次，作为家长，真正该做的是从小培养孩子健康的饮食习惯，比如参考《中国学龄前儿童平衡膳食宝塔》来安排孩子的每日饮食；同时教孩子选购健康的食物，而非迷恋一些只会在口味、外包装上做文章的食品。