往下水道投消毒片 这样的防疫消杀不仅多余而且危险

【答“疫”解惑】

前不久，某地居委会为防疫消杀，向居民发放消毒片，要求居民在同一时间将片剂放进家里下水管道中。

那么，将消毒片投放至下水道是否能起到消毒作用？我们又该采取哪种方式进行消毒？

或产生毒性极强的氯气

清华大学博士、中国科普作家协会会员孙亚飞介绍，居委会为居民发放的消毒片应为二氧化氯消毒片，一种类似于泡腾片的制剂。该消毒片主要成分是亚氯酸盐和柠檬酸，它在固态条件下并不容易发生反应，遇水后亚氯酸盐会释放大量二氧化氯。氯元素的氧化性很强，能让病毒或细菌失活，因此常被添加在消毒剂中。

“绝大多数情况下，下水道无需消毒。因为新冠病毒主要通过呼吸道飞沫、密切接触传播。”上海市疾病预防控制中心专家张玉成表示，切忌将消毒片直接扔进马桶或下水道口，因为滞留在存水弯中的高浓度消毒液会不断挥发，释放有毒有害气体，进而影响居民健康。

孙亚飞表示，安排住户在同一时间一起投放消毒片，会导致下水道内产生过多二氧化氯。如果此时有人使用洁厕灵，洁厕灵中的盐酸若与消毒片中的亚氯酸盐接触，不只是会产生二氧化氯，还会产生毒性很强的氯气。因此，尽管从理论上说，在水中使用二氧化氯消毒片，只要方法得当、浓度适宜，实际危险可以忽略不计。但由于集体同时向下水道中投放大量消毒片，且缺乏有组织的协调安排，实际风险仍然存在。

家庭环境以清洁为主消毒为辅

消毒是切断新冠病毒传播途径的重要措施之一。

中国科学院西北高原生物研究所副研究员江磊在接受科技日报记者采访时表示，消毒剂种类多达数百种，消毒效果和针对的病原体种类也千差万别。疫情防控消毒应遵循第九版《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》要求，尽量使用该文件推荐的消毒剂，才能对新冠病毒进行最有效的消杀。国家文件中没有指出可使用消毒片对新冠病毒进行消杀，因此不建议使用消毒片。同时，大量消毒剂被倒入管道，可能会腐蚀PVC管道，导致管道漏水。

他介绍，第九版《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》明确列出了几种对新冠病毒杀灭效果比较好的消毒剂，如乙醚、75%酒精、含氯消毒剂、过氧乙酸等。

在日常情况下，家庭环境应以清洁为主、消毒为辅，以物理消毒为主、化学消毒为辅，避免过度消毒。

比如对地面、墙壁进行消毒，可以配制浓度为1000毫克/升含氯消毒液。消毒作用时间应不少于15分钟；针对桌面、门把手、水龙头等物体表面的消毒，可以配制浓度为500毫克/升含氯消毒液，作用30分钟，然后用清水擦拭干净。

如有必要对织物进行消毒，可采用100摄氏度流通蒸汽作用20到30分钟，或将其煮沸15到30分钟，或在阳光下暴晒4小时以上。

日常情况下，家中餐饮具做好清洗即可。如有必要进行消毒，首选煮沸消毒15分钟，或流通蒸汽100摄氏度作用20到30分钟，或按说明书使用消毒柜消毒，也可用250毫克/升到500毫克/升含氯消毒剂浸泡15分钟后再用清水洗净。

不同区域使用不同的拖布和抹布，避免交叉污染，使用后做好卫生清洁即可。

关于消毒剂消毒，有专家强调，要针对不同的消毒对象，按照规定的浓度、作用时间和消毒方法进行消毒，以确保消毒效果。消毒剂有不同的使用方法，有的适合消毒空气，有的适合消毒地面和物体表面，使用前需要看好说明书，科学使用。

此外，消毒剂具有一定的毒性、刺激性，配制和使用时应注意个人防护。消毒剂具有一定的腐蚀性，注意消毒后要用清水擦拭，防止对消毒物品造成损坏。消毒工作应符合相关规范要求，消毒用品应避免失智老年人接触，电器应避开喷洒，需要擦拭的应防止短路。

值得注意的是，75%酒精消毒液可直接使用，在使用时需注意防范明火，避免因酒精燃烧导致火灾。使用消毒剂时，应确保其在有效期内。