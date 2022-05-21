今日小满 养生谨记防热防湿

今日我们迎来小满节气。小满，是进入夏季的第二个节气，此时夏熟作物的籽粒已开始饱满，但还没有成熟，故称小满。

“小满时节，盛夏渐长树木繁茂，人体阳气处于旺盛的时期，也是疾病容易出现的时候。”河南中医药大学第一附属医院治未病健康管理中心副主任医师张典表示，此时养生的重点是防热防湿。

“进入小满后，白天开始变长，人们应顺应自然规律，做到早起晚睡。但晚睡时间不可过度，尤其不可熬夜，以防耗气伤津。”张典说，小满节气中气温明显升高，雨量增多，雨后要添加衣服，尤其是晚上睡觉时，不要着凉受风而患感冒。饮食应避免生冷食物，可多食绿豆、冬瓜、芹菜、桃子、菠萝等利湿之品。

张典表示，这时期运动也需要把握好尺度，不宜在高温闷热环境下锻炼，运动强度也不宜过大，不宜出汗过多，不能片面追求多出汗、多除湿的运动效果，要以运动后身体不感明显疲乏、气短为度。此时宜选择散步、慢跑等运动。

“此外，小满时节人体易感到烦躁不安，需调适心情，注意保持心情舒畅，可以多参与钓鱼、下棋、写书法等颐养性情，避免情绪剧烈波动诱发高血压等心脑血管疾病。”张典说。

小满时节有哪些居家养生保健的好方法呢？张典建议，按揉劳宫穴，可清心安神、通经祛湿。该穴位位于第三掌骨中间，握拳屈指时，中指指尖碰到的地方就是劳宫穴。同时，可按揉中冲穴，有开窍醒神、泻热清心的作用。该穴位位于中指的最上端，即中指的指尖位置。（视频制作：实习生李佳悦）

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