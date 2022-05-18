北京新增52例本土确诊病例和17例本土无症状感染者

中新网5月18日电 据北京市卫健委官方微信消息，5月17日0时至24时，北京新增52例本土确诊病例(含9例无症状感染者转确诊病例)和17例无症状感染者，无新增疑似病例；无新增境外输入确诊病例、疑似病例和无症状感染者。治愈出院51例。

本土确诊病例

确诊病例1、2：现住朝阳区南新园小区。5月17日诊断为确诊病例。

确诊病例3：现住朝阳区周家庄中路20号院。5月17日诊断为确诊病例。

确诊病例4至11：现住房山区阳城环路1号。5月17日诊断为确诊病例。

确诊病例12：现住房山区世茂维拉小区。5月17日诊断为确诊病例。

确诊病例13：现住房山区碧波园小区。5月17日诊断为确诊病例。

确诊病例14：现住房山区碧桂园小区。5月17日诊断为确诊病例。

确诊病例15：现住丰台区彩虹家园北区。5月17日诊断为确诊病例。

确诊病例16：现住丰台区大屯村。5月17日诊断为确诊病例。

确诊病例17：现住丰台区建邦枫景小区。5月17日诊断为确诊病例。

确诊病例18：现住丰台区岳各庄批发市场清洁队。5月17日诊断为确诊病例。

确诊病例19：现住丰台区梅市口路甲12号。5月17日诊断为确诊病例。

确诊病例20、21、39、40：现住丰台区碾子坟村。5月17日诊断为确诊病例。

确诊病例22：现住丰台区全季酒店(北京岳各庄桥店)。5月17日诊断为确诊病例。

确诊病例23：现住丰台区岳各庄417号。5月17日诊断为确诊病例。

确诊病例24：现住丰台区岳各庄批发市场。5月17日诊断为确诊病例。

确诊病例25：现住丰台区彩虹家园小区。5月17日诊断为确诊病例。

确诊病例26：现住海淀区安河公寓。5月17日诊断为确诊病例。

确诊病例27：现住西城区小后仓小区。5月17日诊断为确诊病例。

确诊病例28、29：现住房山区苏村。5月17日诊断为确诊病例。

确诊病例30：现住房山区天合嘉园小区。5月17日诊断为确诊病例。

确诊病例31：现住丰台区新华国际中心乐乎城市青年社区。5月17日诊断为确诊病例。

确诊病例32至35：现住丰台区丰台路口2号。5月17日诊断为确诊病例。

确诊病例36：现住丰台区梅市口路43号。5月17日诊断为确诊病例。

确诊病例37、38：现住丰台区民岳家园小区。5月17日诊断为确诊病例。

确诊病例41：现住海淀区西直门北大街62号。5月17日诊断为确诊病例。

确诊病例42：现住海淀区首开集团莲花小区。5月17日诊断为确诊病例。

确诊病例43：现住西城区车公庄北里。5月17日诊断为确诊病例。

本土无症状感染者

无症状感染者1、2、3：现住房山区阳城环路1号。5月17日诊断为无症状感染者。

无症状感染者4：现住房山区苏庄三里小区。5月17日诊断为无症状感染者。

无症状感染者5：现住丰台区大井村。5月17日诊断为无症状感染者。

无症状感染者6：现住丰台区双林苑小区。5月17日诊断为无症状感染者。

无症状感染者7：现住丰台区民岳家园小区。5月17日诊断为无症状感染者。

无症状感染者8：现住丰台区碾子坟村。5月17日诊断为无症状感染者。

无症状感染者9、10：现住西城区小后仓小区。5月17日诊断为无症状感染者。

无症状感染者11：现住房山区苏村。5月17日诊断为无症状感染者。

无症状感染者12、13：现住房山区碧波园小区。5月17日诊断为无症状感染者。

无症状感染者14：现住丰台区小井润园一区。5月17日诊断为无症状感染者。

无症状感染者15：现住丰台区丰台路口2号。5月17日诊断为无症状感染者。

无症状感染者16：现住丰台区岳各庄清洁队。5月17日诊断为无症状感染者。

无症状感染者17：现住海淀区安河公寓。5月17日诊断为无症状感染者。

上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。