本报北京5月17日电 （记者朱竞若、王昊男）16日15时至17日15时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者56例，零星散发病例与聚集性疫情交织，社会面仍存在隐匿性传染源。

北京市疫情防控工作领导小组办公室、首都联防联控协调机制办公室印发通知，进一步加强社区（村）疫情防控工作，包括：严格24小时卡口值守，加强人员、车辆出入管理；严格公共场所防控，强化环境卫生整治；对社区（村）内棋牌室、活动室等非生活必需的密闭场所要加强管理；对居家隔离观察人员强化管理服务等。

在17日北京召开的新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市政府新闻发言人徐和建宣布，朝阳区封控管控区域调整防控措施，4地降级为管控区，并有多个区域解除管控措施。朝阳区面积大、人口多，横跨中心城区和近郊区，是本轮疫情确诊者最多的区，其多区域“解封”说明北京离“动态清零”更近了一步。同时，丰台区宣布，5月17日6时至5月24日6时，对部分区域实行临时管控措施，管控区域内各小区严格实行封闭管理，人员原则上足不出户。截至目前，北京全市共有高风险地区17个，中风险地区29个。

北京市疾病预防控制中心副主任庞星火介绍，对小区的封控管控以及解封，国家疾控中心和北京市疾控中心专家组研究后明确四点：

一是封控管控时间。封控区、管控区封控或管控10天，如小区（村）内所有物品环境检测阴性时，封控、管控起算时间以病例离开小区（村）的时点计算；如小区（村）内有任何物品环境检测阳性时，起算时间以完成终末消毒的时点计算；封控管控期间一旦发生新增病例或新增点位（新增阳性点位在原有病例居住单元外，且与原有阳性点位不重合），起算时间重新计算。

二是封控管控期间检测安排。封控区、管控区内人员自封控、管控起第一、三、五、七和满10天时分别进行一次核酸检测，第二、四、六、八天进行抗原自测。

三是解封条件。如封控管控期间，所有人员核酸检测结果为阴性，最后1名密切接触者离开4天及以上且核酸检测结果为阴性，封控管控期满后，各区新冠肺炎防控指挥部组织相关部门在充分评估基础上予以解封。

四是解封后管理要求。封控区解封后，人员按管控区管理4天；管控区解封后，人员开展4天健康监测。

据介绍，北京本轮疫情确诊患者均在地坛医院和小汤山方舱医院隔离治疗。“我们组建了国家和北京市医疗救治联合专家组，实行‘一人一策’个体化治疗方案。”北京市卫健委党委委员王小娥介绍，对合并多种基础病的重型病例，医院成立专业重症医护团队，每日进行多学科专家会诊；对家庭聚集病例，以一家人一病房的方式温情照护。

《 人民日报 》（ 2022年05月18日 02 版）

(责编：岳弘彬、袁勃)