本报北京5月18日电 （记者朱竞若、王昊男）北京市近日接连出现几起聚集性疫情，社会面筛查仍发现零星散发病例。连日来，北京市主要负责同志连续调度疫情处置，深入一线现场检查。17日，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组、首都严格进京管理联防联控协调机制召开会议指出，从快从严落实各项防控部署要求，坚定不移推进社会面动态清零行动，坚决打赢这场疫情防控歼灭战。

丰台区岳各庄批发市场是当前疫情处置的重中之重。截至18日15时，该起聚集性疫情已累计报告感染者78例。北京对丰台区提级管控，全区非必要不出区，实行居家办公。丰台区从严从快排查管控，集中力量开展到访、送货、采购等人员信息摸排；调配党员干部、教师、志愿者2000余人下沉到采取临时管控措施的区域，组建物资保障、快递配送、就医购药等多个工作小组，分楼、分时段开展上门配送，目前相关人员已全部落实精准管控。相关风险点位涉及新发地市场，所有商户及工作人员开展“核酸+抗原”滚动筛查，17日采集各类人员样本1.5万件，结果均为阴性。作为北京的“菜篮子”，新发地市场加大货源的采收、储运力度，目前蔬菜加权平均价降至今春以来最低。

高质量、全覆盖开展区域核酸筛查和常态化核酸检测是尽早发现隐匿传染源的最重要手段。17日北京开展的区域核酸筛查，共采样检测2074万人，初筛4管混采阳性。18日召开的北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会透露，流调分析发现，有病例近期一直未参加核酸筛查，不但延误了治疗还导致了疫情传播，增加了疫情防控不确定性。按照相关部署，5月19日、20日、21日，西城、海淀、丰台、房山4区全域，以及近7日内出现阳性病例的街镇，将连续开展三轮区域核酸筛查，全市其它地区进行常态化核酸检测，重点行业、重点人群继续执行现有核酸检测政策。

近期，北京很多封控管控区陆续解封。封控区解封后，人员按管控区管理4天；管控区解封后，人员要开展4天健康监测。18日，北京疾控部门针对解封后的疫情防控发布三点提示：

一是社区（村）要严格24小时卡口值守，落实扫码登记、测温验码、查验48小时内核酸检测阴性证明等管理措施，做好后续管理服务工作。

二是解封居民要继续做好健康监测，按要求进行核酸检测，密切关注本人及同住成员身体健康状况，按要求测量并报告体温，一旦出现发热、干咳、乏力、嗅觉味觉减退、鼻塞、流涕、咽痛、结膜炎、肌痛和腹泻等11类新冠肺炎相关症状，要立即向社区报告并配合相应管控措施，不自行购药、服药。

三是在健康监测期间，严格落实不聚集、不聚餐要求，避免不必要的外出，不去人员密集场所，少乘坐公共交通工具，建议居家办公，如必须到岗，尽量做到家庭、单位“点对点闭环”管理，保持安全社交距离，规范佩戴口罩，做好个人防护。

另据介绍，自5月19日起，北京市将调整京津两地通勤人员核酸证明查验要求，通勤人员每次进出京均需持48小时内核酸检测阴性证明。此项措施待疫情平稳后将及时调整。

《 人民日报 》（ 2022年05月19日 03 版）

(责编：岳弘彬、袁勃)